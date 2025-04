Gegen den kommenden Gegner SG Guckheim gab es für Weitefeld in diesem Spieljahr zwei Niederlagen aus zwei Spielen. Das will das Team von Trainer Kevin Wiederstein ändern. Ein möglicher Bezirksligaaufstieg spielt derzeit aber (noch) keine Rolle.

Ob er eine steigende Erwartungshaltung feststellt? „Nein.“ Ob er Druck spürt? „Nein.“ Ob das Thema Aufstieg nach den jüngsten Ergebnissen mannschaftsintern wieder eine Rolle spielt? „Nein.“ Wer mit Kevin Wiederstein spricht, spürt schnell, dass vier Siege in den ersten vier Punktspielen des Jahres in der Fußball-Kreisliga A1 bei der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken wenig verändert haben – außer den Tabellenplatz und den Rückstand auf Spitzenreiter SG Herschbach/Girkenroth/Salz. „Irgendwann wollen wir natürlich schon zurück in die Bezirksliga, aber von diesem Ziel haben wir in Verbindung mit dieser Saison nie gesprochen“, so der Trainer der Kombinierten, der seit dem Wechsel von Sascha Mertens zur SG Wallmenroth/Scheuerfeld alleine das Sagen hat.

Über eine sehr gute Trainingsbeteiligung freut er sich seitdem, und dass Maik Oliver Seibel sowie Jan Niklas Mockenhaupt wieder mit an Bord sind, zog die Mannschaft ebenfalls spürbar mit. „Ich glaube, das alles trägt dazu bei, dass es momentan so gut bei uns läuft“, sagt Wiederstein.

Zwei Niederlagen gegen Guckheim in dieser Spielzeit

So kann es bleiben, so kann es weitergehen, wenn der Tabellenvierte am Sonntag ab 15 Uhr bei der SG Guckheim/Kölbingen auf dem Rasenplatz in Kölbingen gastiert. „Wir denken weiterhin von Spiel zu Spiel. Für diese Aussage bin ich auch gerne bereit, ein paar Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Wir werden versuchen, so lange wie möglich da oben mitzumischen“, kündigt Wiederstein an. Noch zwei Spiele, dann ist man ein Stück schlauer, welche Ziele die Kombinierten im Saisonfinale noch verfolgen können, denn nach dem Gastspiel in Kölbingen wartet der Vergleich mit Spitzenreiter SG Herschbach/Girkenroth/Salz, der nur noch drei Punkte entfernt ist.

Mit Guckheim (6., 36 Punkte) haben die Weitefelder noch eine Rechnung offen. Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison gingen jeweils an die Mannen von Thomas Benner, die sich sowohl in der Hinrunde als auch im Kreispokal durchsetzten. „Ich gehe von einem Vergleich auf Augenhöhe aus“, prognostiziert Wiederstein, der sich mit seinem Team gerne für das Spitzenspiel gegen Herschbach in Position bringen würde. Der Kurs stimmt. Aus den vier Partien gegen Niederdreisbach (4:2), Schönstein (3:1), Rennerod (1:0) und Herdorf (6:1) holte man acht Punkte mehr als in der Hinrunde. „Gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich ist es immer eine Kopfsache. Deshalb bin ich sehr zufrieden, wie die Mannschaft das Spiel vor einer gegen Herdorf Woche angegangen ist“, blickt Wiederstein zurück.

„Wir konzentrieren uns aufs Wesentliche.“

Kevin Wiederstein, Trainer der SG Weitefeld, über Gedanken rund um das Thema Aufstiegskampf.

Gegen Guckheim dürfte der Kopf keine Rolle spielen. Weitefeld weiß um die Qualitäten des Tabellensechsten, und Gedanken rund um das Thema Aufstiegskampf finden darin ja auch keinen Platz. „Wir konzentrieren uns aufs Wesentliche“, so Wiederstein. Das wiederum können die Weitefelder mit ihren eigenen Leistungen am besten selbst beeinflussen.

Das Gleiche gilt für die Gastgeber im Spitzenspiel. Trainer Thomas Benner weiß ebenfalls um die Schwere der Aufgabe. „Weitefeld hat einen Riesenlauf und wird eine ganz große Hausnummer“, so Benner, der die eigene Serie mit Sieg in der Hinrunde und Pokal ausbauen will. Seine Mannschaft strebe den dritten Sieg an, um „weiter oben mitzumischen“.

Der Blick auf die anderen Plätze: Neue Situation für Friesenhagen in Schönstein – Ein Punkt ist für SG Lasterbach zu wenig

Sportfreunde Schönstein – DJK Friesenhagen (Sonntag, 15 Uhr). Neue Situation für die DJK Friesenhagen: „Wir sind zum ersten Mal Underdog auf der Schönsteiner Asche“, sagt Kevin Reifenrath, der Trainer des Tabellenletzten, der aber auch mit der Favoritenrolle in den Vorjahren in Schönstein nie etwas Zählbares holen konnte. Auch wenn die Gäste abgeschlagen auf dem letzten Platz stehen, lobt Reifenrath die Moral. „Wir sind gegen Niederdreisbach bei dem 0:3-Rückstand so gut zurückgekommen, dass wir eigentlich auch noch den Ausgleich verdient gehabt hätten“, blickt er zurück. „Am Sonntag wollen wir das, was wir uns vornehmen, über die komplette Spielzeit umsetzen.“ Die Gastgeber knabbern weiterhin an den Nichtabstiegsplätzen. „Eine verschlafene Anfangsphase wie vor einer Woche darf uns nicht passieren. Gegen Friesenhagen wird es das nächste schwierige Spiel, das wir gewinnen wollen“, so Trainer Marcus Meyer.

SG Hammerland Bruchertseifen – VfB Wissen II (Sonntag, 15 Uhr). Mit vier Punkten aus drei Partien gegen Spitzenmannschaften kann die SG Hammerland Bruchertseifen gut leben. Vor allem offensiv trägt die vom neuen Trainer Hans-Josef Held verfolgte Marschroute, aktiv das Spiel zu gestalten, Früchte. Gegen Guckheim, Herschbach und Niederfischbach gelangen immerhin sieben Treffer. Drei davon gingen in zwei Einsätzen auf das Konto von Winterneuzugang Yanick Tsannang, der in der Saison 2019/20 auch schon für den VfB Wissen spielte. Gegen seinen Ex-Verein will der Torjäger an seinen guten Einstand anknüpfen. Bei den Gästen ist (zumindest in der zweiten Mannschaft) alles eitel Sonnenschein. Durch den Sieg gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz reduzierte man den Rückstand auf Platz eins. Aber bevor man vom Aufstieg träumen darf, muss zwei Etagen höher die Rheinlandliga-Mannschaft ihre Hausaufgaben machen. Dazu werden auch Spielertrainer Emre Bayram, Abwehr-Routinier Mario Weitershagen sowie Simon Ebach in den kommenden Wochen vermehrt dort aushelfen, wie deren Trainer Dirk Spornhauer jüngst bestätigte.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Mittelhof-Niederhövels (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Herschbach/Gikenroth/Salz glaubt trotz der beiden Niederlagen gegen die SG Hammerland Bruchertseifen und den VfB Wissen II weiter an sich. „Wir haben weiterhin alles in eigener Hand. Ich glaube nicht, dass wir einbrechen werden. Wir sind gut genug aufgestellt, um am Wochenende drei Punkte zu holen“, glaubt Trainer Dirk Hannappel. Auf drei Punkte hofft auch Mittelhofs Michael Trautmann, allerdings sind die Vorzeichen alles andere als gut. „Wir haben viele Ausfälle“, erklärt der Trainer der Gäste. Maurice Michel und Jonas Reifenrath, der nach seinem Knöchelbruch sein Comeback geben könnte, stehen wieder zur Verfügung, dafür muss Sebastian Trautmann nach seiner Roten Karte im Guckheim-Spiel einmal pausieren.

SG Herdorf – SG Lasterbach Neunkirchen (Sonntag, 15 Uhr). „Ein Punkt ist eigentlich schon zu wenig“, schildert Gästetrainer Christian Mehr, dass für die SG Neunkirchen in Herdorf nur der volle Ertrag zählt und hilfreich ist im Kampf um den Klassenverbleib. Den haben die Gastgeber bereits verloren. Trotzdem verlangt Trainer Tim Zimmermann bis zuletzt vollen Einsatz: „Gegen Neunkirchen müssen wir mit und gegen den Ball wieder mutig agieren.“ Bei der 1:6-Niederlage gegen die SG Weitefeld vermisste er alles, was die Mannschaft in den Wochen zuvor ausgezeichnet hatten: „Mentalität, Mut, Teamgeist und Spaß.“

SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II (Sonntag, 15 Uhr, in Seck). „Nach dem Derbysieg wollen wir nun eine Serie starten“, peilt Rennerods Co-Trainer und Torjäger David Quandel, der derzeit den urlaubenden Trainer Markus Schneider vertritt, den nächsten Erfolg an. Durch den Derbysieg in Elsoff sind die Renneroder weiter auf Tuchfühlung mit der Spitze. „Wir wollen unsere Hausaufgaben erledigen und schauen, was nach oben noch geht“, so Quandel, dessen Fokus zunächst auf der Westerburger-Reserve liegen wird. Auf der Gegenseite wird der Fokus der Westerburger Defensive auf eben jenen Renneroder Torjäger liegen. „Rennerod hat viel Qualität in ihren Reihen. Unter anderem gilt es, Torjäger David Quandel auszuschalten“, blickt Westerburgs Trainer Patrick Weber voraus. „Und nach vorne wollen wir immer wieder Nadelstiche setzen“, fügt er hinzu.