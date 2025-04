Der Titelkampf in der Fußball-Kreisliga A1 wird immer spannender. Der Abstand zwischen dem Tabellenführer, der SG Herschbach/Girkenroth/Salz, und dem Tabellensechsten, der SG Guckheim/Kölbingen, beträgt gerade mal fünf Punkte. Im Abstiegskampf zieht der VfB Niederdreisbach im direkten Duell an den Sportfreunden Schönstein vorbei.

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken – SG Herschbach/Girkenroth/Salz 5:1 (2:0). Im Spitzenspiel setzten sich die Weitefelder hochverdient durch und rücken dem Spitzenreiter immer weiter auf die Pelle. Mit einem verwandelten Foulelfmeter brachte Timo Schulz die Gastgeber in der zwölften Minute in Führung, Jan Niklas Mockenhaupt erhöhte kurz vor der Pause (43.). Vor 150 Zuschauern blieben die Hausherren auch in der zweiten Hälfte spielbestimmend und profitierten zudem von einer frühen (51.) Gelb-Roten Karte für Julian Hannappel nach wiederholtem Foulspiels. Die weiteren Treffer erzielten Nicolai Mudersbach (65.), Maik Oliver Seibel (72.) und Furkan Celebi (78.). Erst in der Nachspielzeit (90.+3) kamen die Gäste zum Ehrentreffer durch Luca Ebenig. „Wir waren heute sehr effektiv. Von Herschbach kam nach dem Platzverweis nichts mehr“, so Weitefelds Sportlicher Leiter Manfred Ebener.

SG Mittelhof/Niederhövels – SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt 3:0 (2:0). Die Mittelhofer waren über die gesamte Spielzeit das überlegene Team und gingen als verdienter Sieger vom Platz. Mit einem Freistoßtor brachte Spielertrainer Michael Trautmann sein Team nach einer Viertelstunde in Führung, nach einer halben Stunde erhöhte Maurice Michel. Pascal Binneweiß traf dann in der 70. Minute zum Endstand. „Wir hätten heute noch deutlich höher gewinnen können und haben Chancenwucher betrieben. Das Spiel hätten wir viel früher entscheiden müssen“, so Trautmann. Die „Hämmscher“ hatten kaum Torchancen und hatten lediglich Pech bei einem Pfostentreffer kurz vor dem Spielende.

SV Adler Niederfischbach – VfB Wissen II 3:0 (0:0). Trotz einer ganz schwachen ersten Hälfte setzten sich die „Adlerträger“ im Verfolgerduell durch und sind jetzt im Meisterrennen dick im Geschäft. „In der ersten Halbzeit hatten wir Glück und können uns bei unserem Torwart Steffen Latsch bedanken, dass wir nicht zurückliegen. Das war die schlechteste Halbzeit in dieser Saison von uns. In der zweiten Hälfte war es dann ein Spiel auf Augenhöhe, zum Schluss wollten wir es mehr“, so Niederfischbachs Trainer Jörg Mockenhaupt. Die Tore fielen allesamt in der Schlussviertelstunde durch Simon Langenbach (79., 88.) und Jan Schmidt (90.+3).

VfB Niederdreisbach – Spfr Schönstein 2:1 (0:0). Im Duell der Hartplatzteams und Abstiegskandidaten sicherte sich der VfB drei ganz wichtige Punkte. Dominik Zimmermann brachte Niederdreisbach in der 65. Minute in Führung, sechs Minuten später konnte Sebastian Simon per verwandeltem Handelfmeter ausgleichen. Den Siegtreffer erzielte Sebastian Zimmermann in der 79. Minute im Anschluss an eine Ecke. „Das war heute Abstiegskampf pur mit vielen langen Bällen. Das Spiel war sicherlich nicht schön, aber das ist mir heute relativ egal. Wir haben den Sieg über die Zeit gebracht. Unterm Strich ist es nicht unverdient, es sind drei extrem wichtige Punkte“, so Niederdreisbachs Trainer Dennis Reder.

DJK Friesenhagen – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut 1:5 (1:3). Die Friesenhagener konnten wie so oft eine Halbzeit lang mithalten, mussten sich aber letztendlich klar geschlagen geben. Nick Loewen brachte die Renneroder in der fünften Minute in Führung, Kai Schwarz konnte nach dreizehn Minuten ausgleichen. Furkan Tetik avancierte dann zum Mann des Tages, als er zunächst mit einem Doppelpack noch vor der Pause (36., 45.+1) die Gäste wieder auf die Siegerstraße brachte, und im zweiten Abschnitt noch zwei Tore nachlegte (62., 86.). „Die erste Hälfte war ausgeglichen, wir hätten auch 2:1 in Führung gehen können. Durch zwei Standards geraten wir dann wieder in Rückstand. In der zweiten Hälfte war Rennerod besser“, so DJK-Spielertrainer Patrick Kroll.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Herdorf 5:1 (4:0). Das Ergebnis ist deutlich klarer, als es vom Spielverlauf her war. Die Westerburger zeigten sich vor dem gegnerischen Tor eiskalt und nutzten jede Chance. Jona Zimmermann (12.), Luca Heep (20.), Boje Vermunt (28.) und Jan Ebers (38.) machten bereits vor der Pause alles klar. Nach dem Anschlusstreffer von Lukas Schmidt (55.) stellte Louis Klöckner, der im Sommer zu seinem Jugendverein SG Herschbach/Girkenroth/Salz zurückkehren wird, den alten Abstand wieder her (65.). „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir waren effizienter und das abgezocktere Team“, so Westerburgs Trainer Patrick Weber.

SG Lasterbach Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen – SG Guckheim/Kölbingen 0:2 (0:1). Die Gäste landeten einen verdienten Auswärtssieg, der die Guckheimer einerseits weiterhin vom Aufstieg träumen lässt und andererseits die Abstiegssorgen bei den Neunkirchenern vergrößert, da diese durch den gleichzeitigen Sieg von Niederdreisbach nun unter dem Strich stehen. Beide Tore zum verdienten Sieg erzielte Goalgetter Robin Krick (36., 71.).