Edeljoker Mockenhaupt sei Dank Weitefeld gewinnt Topspiel und zieht einsam davon Günter Gerhardt 22.09.2025, 09:34 Uhr

i Viele Szenen beim Spiel der SG Mittelhof (in Blau) und dem SV Adler Niederfischbach (in Weiß) spielten sich in den Sechzehnmeterräumen ab. Die Zuschauer konnten ganze sieben Tore beim Niederfischbacher Auswärtssieg begutachten. Manfred Böhmer/balu

Sieben Spiele, sieben Siege: Die SG Weitefeld zieht nach dem Sieg im Topspiel gegen die SG Rennerod einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Die SG Altenkirchen entscheidet das Derby gegen Weyerbusch vor einer beachtlichen Kulisse für sich.

Die SG Weitefeld gewinnt auch das Topspiel bei der SG Rennerod mit 3:1 und setzt sich in der Tabelle weiter ab. Niederfischbach siegt in einem verrückten Spiel in Mittelhof mit 4:3 und befreit sich allmählich aus der Abstiegszone. Der Absteiger aus Altenkirchen bezwingt die bisherige Überraschungsmannschaft aus Weyerbusch im Derby und hat jetzt Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen.







