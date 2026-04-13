Die SG Weitefeld konnte im Spitzenspiel gegen die SG Rennerod vor 370 Zuschauern ein echtes Statement setzen. Mit 10:2 gewann die Heimelf gegen die bis dato beste Abwehr der Liga. Im Tabellenkeller wird es noch mal spannend.
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Im Spitzenspiel demontieren die Weitefelder den Gegner aus Rennerod aufgrund einer fulminanten zweiten Halbzeit mit 10:2 Toren. Altenkirchen (3:2 in Weyerbusch) und Gebhardshain (3:2 gegen Hamm) gelingen wichtige Siege im Abstiegskampf, wobei Schönstein ein überraschender Sieg (3:1 in Wallmenroth) gelingt und man zumindest einen Punkt auf die Nichtabstiegsränge gutmacht.