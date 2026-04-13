Statement-Sieg gegen Rennerod Weitefeld gewinnt Duell der Spitzenreiter mit 10:2 Günter Gerhardt 13.04.2026, 08:32 Uhr

i Tim Lennart Schneider (in Blau) und seine Weitefelder dominierten die SG Rennerod und Ben Thomas (in Schwarz) in der zweiten Hälfte nach Belieben. Manfred Böhmer/balu

Die SG Weitefeld konnte im Spitzenspiel gegen die SG Rennerod vor 370 Zuschauern ein echtes Statement setzen. Mit 10:2 gewann die Heimelf gegen die bis dato beste Abwehr der Liga. Im Tabellenkeller wird es noch mal spannend.

Im Spitzenspiel demontieren die Weitefelder den Gegner aus Rennerod aufgrund einer fulminanten zweiten Halbzeit mit 10:2 Toren. Altenkirchen (3:2 in Weyerbusch) und Gebhardshain (3:2 gegen Hamm) gelingen wichtige Siege im Abstiegskampf, wobei Schönstein ein überraschender Sieg (3:1 in Wallmenroth) gelingt und man zumindest einen Punkt auf die Nichtabstiegsränge gutmacht.







Artikel teilen

Artikel teilen