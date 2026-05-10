Die SG Weitefeld ist Meister der Kreisliga A1 und steigt nach zwei Jahren wieder in die Bezirksliga Ost auf. Die Sportfreunde Schönstein müssen nach der Derby-Niederlage den Gang in die B-Klasse antreten.

In der Kreisliga A1 sind am 24. Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Die SG Weitefeld hat den Aufstieg mit einem 7:2-Heimsieg souverän unter Dach und Fach gebracht und kehrt auf die überkreisliche Fußballbühne zurück.

Neben der SG Hammer Land und der SG Atzelgift müssen die Sportfreunde Schönstein ebenfalls den Gang in die B-Klasse antreten.