Die Geschichten des zweiten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A1 sind erzählt. Rennerod, Wallmenroth, Weitefeld und Hamm konnten ihre Partien erneut gewinnen, im Tabellenkeller bleiben Altenkirchen und Atzelgift noch ohne Tor.

In der Fußball-Kreisliga A1 haben nach dem zweiten Spieltag vier Mannschaften die maximale Punkteausbeute auf dem Konto. Am Tabellenende warten dagegen drei Mannschaften noch auf den ersten Zähler, während der VfB Niederdreisbach im Gegensatz zur SG Altenkirchen/Neitersen und der SG Atzelgift /Nister immerhin schon das Tor getroffen hat.

Spiel der Woche

SV Adler Niederfischbach - SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Norken/Mörlen/Nauroth 3:4 (1:2). „Es war ein intensives und gutklassiges Spiel. Wir waren effizienter und haben daher nicht unverdient gewonnen", lautete das Fazit von SG-Trainer Kevin Wiederstein nach der torreichen Begegnung am Samstagnachmittag. Für seine Elf ging es gut los. Celvin Diehl (11.) und Severin Schlosser (15.) sorgten für den Zwei-Tore-Vorsprung. „In den ersten 15 Minuten waren wir gar nicht da", ärgerte sich Adler-Coach Tobias Hirth über die verschlafene Anfangsphase seiner Elf. Jan Schmidt verkürzte zehn Minuten später (25.).

Die Hausherren wollten eine Niederlage am Kirmeswochenende unbedingt vermeiden und kamen mit viel Schwung aus der Kabine. In der 47. Minute scheiterte Kevin Hering vom Elfmeterpunkt an SG-Keeper Claudio Christian, der auch den Nachschuss noch erfolgreich abwehrte. Der SV gab aber weiter Gas und Linus Spies (52.) glich aus. "Da haben wir das Momentum auf unserer Seite und kassieren durch einen individuellen Fehler direkt das 2:3", so Hirth. Tim Lennart Schneider hatte getroffen (56.). In der Schlussphase machte Fabian Lohmar alles klar (85.), denn das 3:4 durch Erdem Civelek kam für die Adler zu spät (90.).

Niederfischbach: Latsch - Kevin Hering (55. Gosejacob), Schomers (88. Erik Schmidt), Steffenhagen, Spies, Jan Schmidt, Langenbach, Krämer, Patrick Hering, Wagner (67. Civelek), Buchen (46. Glöckner).

Weitefeld: Christian - Diehl , Mockenhaupt, Lohmar, Schlosser (88. Duisenburg), Henrichs (62. Bimber), Schell, Rosenkranz (90.+3 Nörthemann), Schönberger (54. Cichowlas), Schneider (73. Seibert), Mudersbach

SG Mittelhof/Niederhövels - SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt 1:2 (0:1). Die Gäste waren in der Anfangsphase spielbestimmend, danach übernahmen die Hausherren mehr und mehr das Kommando. Kurz vor der Pause gingen dennoch die Gäste durch Tim Luca Weber (39.) in Führung. „Das Tor fiel aus dem Abseits heraus" monierte Mittelhofs Spielertrainer Michael Trautmann. Nach dem Seitenwechsel glich Sebastian Trautmann aus (55.) und fortan ließen die Gastgeber einige gute Möglichkeiten liegen. Das rächte sich in der Schlussminute als Daniel Krieger „mit der einzigen Chance im zweiten Durchgang" (Trautmann) den Siegtreffer für die Gäste erzielte (90.).

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg - VfB Niederdreisbach 3:1 (1:0). Für den Aufsteiger lief es von Beginn an nach Plan. Robin Stockschläder traf früh zum 1:0 (6.). Nach der guten Anfangsviertelstunde der SG kamen die Gäste besser in die Partie und waren zwar optisch überlegen, kamen aber nicht zwingend vors Tor. Jan Niklas Franken erhöhte gleich nach Wiederbeginn (52.). „Dann müssen wir früher den Deckel drauf machen", haderte SG-Coach Heiko Schnabel mit der Chancenverwertung seines Teams. Kurzzeitig wurde es dann noch mal eng, da Dominik Zimmermann in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer erzielte (90.+3), nur drei Minuten später machte Sven Bernhard den Heimsieg perfekt (90.+6).

SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau - Sportfreunde Schönstein 2:2 (2:2). Bereits am ersten Spieltag spielten beide Mannschaften Unentschieden und sammelten diesmal je einen weiteren Zähler, der aus Sicht der SG jedoch zu wenig war. „Es war ein einseitiges Spiel, das nur auf das Tor von Schönstein lief. Deren Torhüter Niklas Winter war überragend, er hat alles gehalten, was es zu halten gab. Uns fehlte heute das Quäntchen Glück im Abschluss", resümierte SG-Spielertrainer Björn Hellinghausen. Alle vier Tore fielen bereits im ersten Durchgang. Philip Pöttgen legte für die Gäste vor (13.). Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten wendeten Hellinghausen (27.) und Jeroen Gumbrich (29.) das Blatt. Kurz vor der Pause glich Nicolas Weber aus (43.).

SG Atzelgift/Nister - SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut 0:4 (0:3). Das Auftaktprogramm von Aufsteiger Atzelgift hat es in sich, mit der SG Weitefeld am ersten Spieltag und der SG Rennerod am Sonntag hatten sie es direkt mit zwei Meisterschaftsfavoriten zu tun. „Wir haben heute trotzdem die Ordnung gut gehalten und waren einem Tor auch durchaus näher als vergangene Woche. Es kommen andere Teams, mit denen wir auch mithalten können", beibt Trainer Jörg Mockenhaupt daher gelassen. Das Schicksal nahm für die Hausherren bereits in der zweiten Minute seinen Lauf, als Melvin Seifer ins eigene Tor traf. Nick Loewen (20.) und Jan Timo Opfer (34.) bauten die Führung bis zur Pause komfortabel aus. Nach dem vierten Treffer durch Sven Rademacher (61.) passierte bis zum Abpfiff nicht mehr viel.

SG Altenkirchen/Neitersen - SG Wallmenroth/Scheuerfeld 0:1 (0:0). Das Duell der Bezirksliga-Absteiger entschieden die Wallmenrother - wie schon beide Partien in der letzten Saison - knapp für sich. Die erste gute Offensivaktion hatten die Hausherren, die danach jedoch Glück hatten, dass Hussein Jouni nur die Latte traf (15.) und es noch torlos in die Kabine ging. Denn Altenkirchens Schlussmann Constantin Redel hatte in den zehn Minuten vor der Pause alle Hände voll zu tun, wehrte die Gästechancen aber stark ab. In der 55. Minute war er jedoch machtlos, als Sascha Mertens nach einer Ecke zum 0:1 per Kopf versenkte. Auch in der Folge hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten, von den Hausherren kam nach vorne zu wenig und trotz Überzahl in der Schlussphase (Gelb-Rote Karte gegen Sascha Mertens wegen Foul- und absichtlichen Handspiels in der 84. Minute) konnten sie das Ergebnis nicht mehr korrigieren.

SSV Weyerbusch - VfB Wissen II 4:0 (1:0). Nach der bitteren 0:8-Niederlage am ersten Spieltag gegen Rennerod stand für den SSV Wiedergutmachung auf dem Programm und die glückte sehr zur Freude von Trainer Stefan Bischoff in überzeugender Manier. „Die Mannschaft war etwas schuldig, das hat man von Anfang an auf dem Platz gemerkt. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein hochverdienter Sieg." Jan Hollerbach sorgte nach zehn Minuten für das 1:0 (11.) und mit dem Doppelschlag von Leonardo Alexandre Dos Santos Figueira (48.) und Marco Simonis (52.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel war die Partie entschieden. Nils Eßer erzielte in der 65. Minute den Endstand gegen chancenlose Gäste.