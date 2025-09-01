Lange Zeit sah es so aus, als würde die SG Weitefeld den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen müssen. Dann kam Joker Jan Niklas Mockenhaupt rein und half seinem Team, die Partie in Wallmenroth komplett auf den Kopf zu stellen.

Die SG Rennerod (4:2 in Gebhardshain) und die SG Weitefeld (3:2 in Wallmenroth) marschieren weiterhin im Gleichschritt an der Tabellenspitze der Kreisliga A1. Nach Schwierigkeiten zum Saisonstart hat Aufsteiger SSV Weyerbusch nach dem dritten Sieg in Serie die Verfolgung der beiden Spitzenteams aufgenommen. Absteiger SG Altenkirchen verlor auch das vierte Spiel der noch jungen Saison und ziert durch den ersten Punktgewinn von Aufsteiger SG Atzelgift vorerst das Tabellenende.

Spiel der Woche

SG Wallmenroth/Scheuerfeld – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken 2:3 (2:0). Im Spitzenspiel standen sich der Bezirksligaabsteiger aus Wallmenroth und die bisher ungeschlagenen Weitefelder gegenüber. In der ersten Halbzeit brachte Abdullah Balci (9.) die Gastgeber in Führung. Für den verdienten 2:0-Halbzeitstand sorgte dann Jonas Meyer (38.), der das Kunststück fertigbrachte, einen Eckstoß auf direktem Wege zu vollenden. Weitefelds Trainer Kevin Wiederstein brachte es nach der Partie auf den Punkt: „Zur Halbzeit habe ich mit Jan Niklas Mockenhaupt den Sieg eingewechselt.“ Dieser bereitete zunächst den Anschlusstreffer von Severin Schlosser (52.) mustergültig vor. Dann glich Sven Henrichs (61.) die Partie aus. Beide Mannschaften spielten fortan voll auf Sieg, und nach erneut starker Vorarbeit des eingewechselten Mockenhaupt war es wiederum Henrichs (87.) der kurz vor Schluss für den viel umjubelten Siegtreffer der Gäste sorgte und damit die Partie komplett drehte. „Wir haben es verpasst, noch deutlicher in Führung zu gehen, aber ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen“, gab Wallmenroths Spielertrainer Florian Kempf nach dem Spiel zu Protokoll.

Wallmenroth: Akin – Fischbach, Balci, Grossert, Plath, Jouni, Schmidt (88. Niklaus), Lück, Gertz, Meyer (85. Müller), Seyhan (79. Kempf).

Weitefeld: Ermert – M. Mockenhaupt, Samuel Henrichs, Bimber (73. Neitzert), Seibert (48. J.N. Mockenhaupt), Cichowlas, Schlosser (90. Gross), Sven Henrichs (89. Mudersbach), Schell, Rosenkranz, Schönberger.

VfB Niederdreisbach – SG Altenkirchen/Neitersen 1:0 (0:0). Auf dem schwer bespielbaren Hartplatz in Niederdreisbach agierten beide Mannschaften vorwiegend mit langen Bällen, um im Anschluss auf die zweiten Bälle zu gehen. Echter Spielfluss kam hierdurch nicht zustande, sodass das Spiel hauptsächlich von Zweikämpfen in der neutralen Zone geprägt war. Torchancen waren Mangelware, und es ging wenig überraschend torlos in die Halbzeit. Der eingewechselte Lukas Fries nahm sich dann ein Herz und sorgte mit einem echten Sonntagsschuss für den Siegtreffer der Hausherren (83.).

SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau – SG Mittelhof/Niederhövels 6:3 (2.2). Spielertrainer Björn Hellinghausen eröffnete den Torreigen (23.) mit dem Führungstreffer der Heimelf, welcher durch Sebastian Trautmanns Treffer (32.) ausgeglichen wurde. Die erneute Führung durch Hellinghausen (36.) glich Gregor Michels mit dem Halbzeitpfiff aus (45.). Jannik Schumann (56.) und Kevin Falk (66.) brachten die Gastgeber bis Mitte der Halbzeit mit zwei Toren in Führung. Der Treffer von Pascal Binneweiß (71.) ließ kurzzeitig noch mal Hoffnung bei den Gästen aufkeimen, jedoch schraubten Schumanns Treffer Nummer zwei (83.) und Hellinghausens dritter Streich (90.) das Ergebnis noch in die Höhe.

SSV Weyerbusch – SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt 4:2 (3:1). Der Aufsteiger ging durch die Treffer von Daniel Rudnev (10.) und Nils Florian Eßer (19.) komfortabel in Führung. Nun meldete sich der Gast mit einem Treffer von Torjäger Daniel Krieger (28.) zu Wort. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause stellte Marco Simonis (45.) den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Simonis besorgte im zweiten Durchgang auch das 4:1 (72.), bevor erneut Krieger (84.) nur noch Ergebniskosmetik betrieb.

SG Atzelgift/Nister – Sportfreunde Schönstein 1:1 (0:0). Im Duell der beiden Kellerkinder bestimmte der Aufsteiger die Partie, ohne jedoch zu großen Torchancen zu kommen. Nach dem Seitenwechsel brachte Eric Zimmermann (63.) den Gast mit der ersten richtigen Torchance eher glücklich in Führung. Die Hausherren warfen in der Schlussphase dann alles nach vorne und wurden durch einen verwandelten Handelfmeter von Kevin Kostka (90.) für den Aufwand belohnt. Mit der Punkteteilung bleiben beide Mannschaften auch nach dem vierten Spieltag sieglos.

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut 2:4 (1:2). Sven Bernhard (18.) brachte den Aufsteiger in Führung, aber der Spitzenreiter glich postwendend durch Niklas Hecht (18.) aus. Nick Löwen (38.) drehte die Partie bis zur Pause dann zugunsten der Gäste. Die Hausherren steckten aber nicht auf und konnten in Person von Kapitän Robin Stockschläder (63.) ausgleichen. Zunächst vergab Nick Löwen einen Foulelfmeter (68.), machte dies dann aber mit seinem zweiten Treffer (81.) wieder gut. Für die Entscheidung der Partie sorgte das Tor von Niklas Hölper (88.), sodass Rennerod die drei Punkte aus Gebhardshain entführte.

SV Adler Niederfischbach – VfB Wissen II 2:3 (0:1). Spielertrainer Emre Bayram (4.) sorgte früh in der Partie für die Führung der Gäste, die auch bis zur Halbzeit Bestand hatte. In der Schlussviertelstunde ging es dann Schlag auf Schlag: Zunächst glichen die Adler die Partie durch Joker Felix Bracht (75.) aus. Der ebenfalls eingewechselte Felix Beib (79.) sorgte für die erneute Führung des VfB, die Mario Weitershagen (90.) mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 1:3 ausbaute. Der zur Halbzeit gekommene Erik Schmidt (90.) konnte in der Nachspielzeit für Niederfischbach nur noch verkürzen.