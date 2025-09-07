Die SG Weitefeld ist nach dem fünften Spieltag der Kreisliga A1 alleiniger Tabellenführer. Das Team von Trainer Stefan Häßler bleibt mit 15 Punkten nach fünf Spielen weiter makellos. Die SG Atzelgift gibt derweil die rote Laterne nach Niederfischbach weiter.

Sportfreunde Schönstein – SV Adler Niederfischbach 2:0 (0:0). Während die Schönsteiner ihren ersten Saisonsieg feierten und sich ins Tabellenmittelfeld vorschoben, kassierten die ambitionierten Föschber die vierte Saisonniederlage nach Gang und stecken vorerst am Tabellenende fest. Kurz nach der Pause (48.) traf Eric Zimmermann zur Führung für die Sportfreunde, praktisch mit dem Schlusspfiff (90.) traf Sebastian Simon per verwandeltem Foulelfmeter zum Endstand. Bei dieser Aktion sah Justus Lorenz Buchen nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. „Das ist ein verdienter Dreier für uns, wir haben in der zweiten Halbzeit eine Schippe draufgelegt und uns die Führung verdient. Niederfischbach hatte nur eine gute Torchance bei einem Lattentreffer, während wir noch zwei bis drei gute Chancen liegengelassen haben“, so Schönsteins Pressewart Werner Marciniak.

SG Mittelhof/Niederhövels – SSV Weyerbusch 1:4 (1:1). Ein nicht unverdienter Auswärtsieg des Aufsteigers, der den vierten Sieg in Folge feierte und nach wie vor auf dem dritten Platz steht. Die Mittelhofer gingen mit der ersten Chance in der 15. Minute durch Dawid Gawenda in Führung. Fünf Minuten später vergab Maurice Michel die große Chance zum zweiten Treffer, als er mit einem Foulelfmeter an SSV-Keeper Kevin Kollikowski scheiterte. Nach einer halben Stunde traf Nils Florian Eßer zum Ausgleich und Daniel Rudnev brachte die Weyerbuscher in der 56. Minute in Führung. Neuzugang Leonardo Alexandre Dos Santos Figueira machte mit zwei Treffern (63., Handelfmeter und 80.) den Auswärtsdreier perfekt. In der 68. Minute scheiterte Michel per Handelfmeter abermals an Kollikowski. „Wenn wir das zweite Tor kassiert hätten, wäre es eng geworden. Im zweiten Durchgang hatten wir die bessere Zuordnung und waren präsenter, daher ist der Sieg nicht unverdient“, so SSV-Trainer Stefan Bischoff.

SG Weitefeld-L./F./N./M. – VfB Niederdreisbach 5:2 (0:0). Im Lokalderby vor 330 Zuschauern setzten sich die Weitefelder letztendlich verdientermaßen durch und sind nach dem fünften Spieltag nun das einzige Team mit einer makellosen, weißen Weste. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, wo beide Teams sich abtasteten und mit langen Bällen agierten, brachte Jan Niklas Mockenhaupt die Heimelf in der 49. Minute in Führung. Die Niederdreisbacher konnten die Partie aber mit zwei Toren nach Standards zu ihren Gunsten drehen, Pascal Lüneberg (51.) und Maximilian Ermert (57.) waren die Torschützen. Die Weitefelder entschieden dann mit drei Toren innerhalb von vier Minuten das Spiel für sich: Zunächst traf erneut Mockenhaupt per verwandeltem Foulelfmeter (71.), zwei Minuten später legte Mockenhaupt seinen dritten Treffer nach und wiederum nur eine Minute später traf Sven Henrichs. Dominik Neitzert erzielte in der 89. Minute den Endstand. „Das 3:2 ist zu einem für uns günstigen Zeitpunkt gefallen. Hinten raus ist der Sieg verdient, aber zu hoch ausgefallen“, so Weitefelds Trainer Stefan Häßler.

SG Rennerod – SG Wallmenroth/Scheuerfeld 1:3 (1:2). Nach zwei Niederlagen feierten die Wallmenrother einen glücklichen Auswärtssieg beim bisherigen Tabellenführer und brachten den Rennerodern die erste Saisonniederlage bei. „Wir hätten nach zwanzig Minuten klar führen müssen, der Foulelfmeter hat uns dann den Stecker gezogen. Danach wurden wir zweimal ausgekontert. Das ist ein ärgerliches Ergebnis für uns, wir hatten Chancen für zwei Spiele“, so Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg. Den Foulelfmeter verwandelte Manuel Plath in der 27. Minute, Leon Constantin Gertz erhöhte in der 41. Minute, ehe Niklas Hölper in der 44. Minute für die Hausherren verkürzen konnte. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Gertz mit seinem zweiten Treffer in der 68. Minute für den Endstand.

VfB Wissen II – SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg 1:3 (1:1). Die Gebhardshainer feierten im Lokalderby den zweiten Saisonsieg. Nach der Führung durch Felix Beib in der 14. Minute konnte Jan Niklas Franken in der 28. Minute einen verwandelten Foulelfmeter ausgleichen. In der Schlussphase sorgten Janik Rosenthal (81.) und Maximilian Müller (86.) mit ihren Treffern für den Auswärtssieg. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war das ein verdienter Sieg, wir waren giftiger und haben nichts zugelassen“, so Trainer Heiko Schnabel.

SG Hammer Land/Bruchertseifen /Eichelhardt – SG Atzelgift/Nister 1:4 (1:2). Der Aufsteiger aus Atzelgift feierte den ersten Saisonsieg in der neuen Liga und hat nun Anschluss ans untere Mittelfeld. In einer Partie auf überschaubarem Niveau brachten Melvin Seifer (15.) und Marcel Haibach (31.) den Gast in Führung, Simon Langemann konnte in der 34. Minute verkürzen. Nach dem Seitenwechsel machten Jonas Wisser (59.) und erneut Haibach (63.) für die Gäste alles klar. Die Hämmscher hatten noch Pech bei je einem Pfosten- und Lattentreffer. „Von zwei schlechten Teams waren wir noch schlechter. Atzelgift hat seine Chancen besser genutzt und verdient gewonnen“, so Wolfgang Hörter, Vorsitzender von Hammer Land.

SG Altenkirchen/Neitersen – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/ Unnau 4:2 (1:0). Der Bezirksligaabsteiger aus Altenkirchen feierte im fünften Anlauf endlich seinen ersten Saisonsieg und gab die rote Laterne nach Niederfischbach weiter. „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und hätten es entscheiden müssen. Nach dem Rückstand haben wir uns schnell erholt und unterm Strich verdient gewonnen, da wir eine starke kämpferische Leistung gezeigt haben und mehr Chancen hatten“, so Altenkirchens Spielertrainer Felix Ba Bly. Torfolge: 1:0 Ezan Menovci (16.), 1:1 Jannis Pörtner (56.), 1:2 Louis Pinkert (66.), 2:2 Alex Luis Hüntner (80.), 3:3 Kubilay Saricicek (88.), 4:2 Fabian Franz (90.+2).