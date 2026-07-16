Die Klasseneinteilung im FVR Weißenthurmer Trainer: Wir sind enttäuscht und fassungslos Tim Hammer 16.07.2026, 13:14 Uhr

i Symbolbild dpa

Markus Hilbig, Trainer der SG Weißenthurm, zeigt sich enttäuscht von der Entscheidung des Fußballverbands Rheinland, den angestrebten Klassentausch abzulehnen.

Seit der Saison 2023/24 dreht sich das Karussell für die SG Weißenthurm, was die Klasseneinteilung des Fußballverbandes Rheinland (FVR) betrifft, immer weiter: Zuerst ging es in den Spielkreis Westerwald/Wied, dann 24/25 in den Kreis Rhein/Ahr, zur Saison 25/26 nach Koblenz und jetzt wird die SG kommende Saison wieder im Westerwald in der Kreisliga A2 antreten müssen.







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