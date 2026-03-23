Rot-Weiss II ist jetzt vorn Weißenthurm stürzt Güls von der Tabellenspitze Jan Müller 23.03.2026, 11:54 Uhr

i Die SG Weißenthurm (mit Milos Vukmirovic am Ball) hat das Spitzenspiel der Kreisliga A 4 gegen den BSC Güls mit 2:1 gewonnen. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A 4 sorgt der 18. Spieltag für Spannung: Spitzenreiter Güls stolpert und verliert die Führung an Rot-Weiss Koblenz II. Weißenthurm triumphiert, während Horchheim ein dramatisches Finish gelingt.

In der Fußball-Kreisliga A 4 hat es am 18. Spieltag einen Führungswechsel gegeben. Nach der Niederlage des BSC Güls in Weißenthurm eroberte die Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz die Tabellenspitze. Ein Drama mit zwei Toren in der Nachspielzeit gab es derweil im Spiel zwischen dem FC Horchheim und der SG Rheindörfer.







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