In der Kreisliga A 4 hat es einige überraschende Ergebnisse gegeben. Wie zum Beispiel der Sieg der SG Bogel gegen die bis dahin noch ungeschlagene SG Weißenthurm.

Der sechste Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 brachte Favoritensiege des FC Rot-Weiss Koblenz II gegen den SC Vallendar und des SV Rheinhardt's Elf gegen die SG Rhens/Spay. Die erste Niederlage musste dagegen die SG Weißenthurm auswärts bei der SG Bogel hinnehmen und gab dadurch die Tabellenführung an die Rheinhardt's Elf ab.

FC Rot-Weiss Koblenz II – SC Vallendar 1:0 (1:0)

Ein Tor von Marius Wüst (37.) reichte der Oberligareserve von Rot-Weiss für den fünften Sieg in Serie. Damit rückt die Mannschaft von Trainer Niklas Hunold vor auf Rang zwei, während die Gäste nach ihrem ersten Saisonsieg in der Vorwoche weiterhin auf einem Abstiegsrang stehen. „Wir sind gut reingekommen, bevor es eher ein zerfahrenes Spiel wurde. Genau in dieser Phase haben wir etwas glücklich die Führung erzielt. Nach der Pause haben wir unsere Konter nicht sauber zu Ende gespielt. Insgesamt geht das Ergebnis aber in Ordnung“, befand Hunold.

SV Reinhardt's Elf – SG Rhens/Spay 6:0 (4:0)

Nachdem in der Vorwoche beim Spielabbruch gegen die SG Rheinhöhen das Sportliche in den Hintergrund gerückt war und unter der Woche ein bitteres Aus nach Verlängerung im Kreispokal beim TuS Niederberg (2:5) zu Buche stand, wusste die Reinhardt's Elf im Duell mit der SG Spay einmal mehr fußballerisch zu überzeugen. Angeführt von Torjäger Enrico Köppen, der mal wieder einen Viererpack erzielte (15., 35., 47., 88), war das Spiel bereits zur Pause entschieden. Die weiteren Treffer markierten Kevin Dreidoppel (28.) und Achim Lukas (39.). Entsprechend zufrieden gab sich Trainer Marcello Dreher, der mit seiner Mannschaft die Tabellenspitze erklomm: „Unsere Mannschaft hat einen geschlossenen Auftritt hingelegt und absolut verdient gewonnen.“

FC Metternich II – SG Rheindörfer 2:5 (2:5)

Insbesondere in dieser Deutlichkeit etwas überraschend gewann die SG Rheindörfer auswärts bei der Bezirksligareserve aus Metternich. Alle sieben Tore der Partie fielen dabei in der ersten Halbzeit, wobei zunächst sogar noch die Hausherren durch Jonathan Sieben (14.) in Führung gegangen waren. Im Anschluss trafen Manuel Trapp (16., 28.), Steven Louis Schäfer (29.) und Lorenz Oster (38.) für die Gäste, bevor erneut Sieben immerhin wieder der Anschluss gelang (39.). Doch quasi mit dem Halbzeitpfiff stellte Schäfer (45.) den alten Abstand wieder her, von dem sich Metternich im zweiten Durchgang nicht mehr erholte. „Das war von allen heute eine absolut unterirdische Leistung. Mehr gibt es nicht zu sagen“, wurde Metternichs Trainer Dennis Thiele deutlich.

SG Bogel – SG Weißenthurm 2:1 (2:1)

Die SG Bogel hat als erste Mannschaft in dieser Saison dem bisherigen Spitzenreiter aus Weißenthurm eine Niederlage zugefügt. Die Führung durch Laurenz Beilstein (16.) egalisierte Milenko Vukmirovic (27.), bevor Jannik Schmidt die Hausherren erneut in Führung brachte (36.). Im zweiten Durchgang verpassten es die Hausherren unter anderem mit einem Lattentreffer von Tim Friedrich (61.), die Führung auszubauen, brachten den Sieg im Anschluss aber über die Zeit. „Über die gesamte Distanz ist der Sieg verdient. Wir haben es verpasst, die Führung auszubauen und hatten am Ende einmal Glück, insgesamt waren wir aber die bessere Mannschaft“, meinte Bogels Trainer Andreas Nickel, der mit seiner Mannschaft auf Platz vier sprang.

SV Niederwerth – SG Rheinhöhen Dahlheim 1:1 (1:0)

Keinen Sieger fand das Duell zwischen dem SV Niederwerth und der SG Rheinhöhen. Die frühe Führung der Hausherren durch Muhammad Chaudhry (9.) glich Chris Lubitz nach der Pause (54.) zum späteren Endstand aus. Niederwerths Spielertrainer Julian Urbas hatte eine gerechte Punkteteilung gesehen. „Beschweren kann sich wahrscheinlich niemand über das Ergebnis. Wir hätten nach der Führung nachlegen können, während Dahlheim nach dem Ausgleich noch gute Möglichkeiten hatte. Daher geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte Urbas.

TuS Niederberg – BSC Güls 4:1 (1:0)

Nach dem Weiterkommen im Kreispokal unter der Woche gegen den SV Rheinhardt's Elf ist dem TuS Niederberg auch in der Liga ein Befreiungsschlag geglückt. Gegen bis dato starke Gülser stand es nach Toren von Jannik Menten (27.) und Niklas Pohl (60.) 1:1, ehe die Hausherren hinten raus das Spiel zu ihren Gunsten entschieden. Yusupha Sawaneh (65.), Lukas Lewer (71.) und Ismailla Sankareh (88.) bescherten der Mannschaft von Trainer Sascha Wirtz den zweiten Ligasieg der Saison. „Heute war schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Wir hatten zunächst ein paar Probleme mit dem hohen Anlaufen des Gegners, haben uns aber über die Distanz verdient durchgesetzt“, kommentierte Wirtz.