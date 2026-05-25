Nach bemerkenswerter Runde gelang der SG BoReiBo auch die Generalprobe vor dem Kreispokal-Endspiel: Die Kombinierten zeigten beim 6:2 in Niederberg abermals ihre Klasse. Die FSV Osterspai verabschiedete sich achtbar mit einem Remis in die B-Klasse.
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Klarer Auswärtssieg für die experimentierende SG BoReiBo, abschließendes Remis für die FSV Osterspai – so lauteten die letzten Eindrücke der Saison in der Fußball-Kreisliga A4 aus heimischer Sicht.
„Wir hatten das Spiel im Griff und waren nur kurz vor der Pause unaufmerksam.