Fußball-Kreisliga A4
Weinands Goldfische blenden die Hinrunde komplett aus
Osterspais Keeper Elias Müller hielt gegen Vallendar seinen Kasten sauber, was den Gästen alle Chancen auf den Klassenverbleib r
Osterspais Keeper Elias Müller hielt gegen Vallendar seinen Kasten sauber, was den Gästen alle Chancen auf den Klassenverbleib raubte.
Andreas Hergenhahn

Nach bemerkenswerter Runde gelang der SG BoReiBo auch die Generalprobe vor dem Kreispokal-Endspiel: Die Kombinierten zeigten beim 6:2 in Niederberg abermals ihre Klasse. Die FSV Osterspai verabschiedete sich achtbar mit einem Remis in die B-Klasse.

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Klarer Auswärtssieg für die experimentierende SG BoReiBo, abschließendes Remis für die FSV Osterspai – so lauteten die letzten Eindrücke der Saison in der Fußball-Kreisliga A4 aus heimischer Sicht.
„Wir hatten das Spiel im Griff und waren nur kurz vor der Pause unaufmerksam.

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