Vier der bisher fünf Begegnungen des Frühjahrs hat die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen verloren. Es wird höchste Zeit, das Ruder herumzureißen. Am besten schon am Sonntag im Heimspiel gegen die SG Rheindörfer, die derzeit einen Abstiegsplatz belegt.

Nachdem die Fußballer der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen nach der Winterpause in den Startlöchern sitzen geblieben sind, müssen die Kombinierten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gegen starke Konkurrenz aus dem Kreis Koblenz schleunigst die Kurve kratzen, sonst droht noch der Kampf um den Verbleib in der Liga. Nur noch sechs Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit der VfR Eintracht Koblenz und die SG Rheindörfer punktgleich einnehmen. Höchste Zeit also für das Team von Trainer Sebastian Weinand, am Sonntag ab 14.30 Uhr gegen die SG Rheindörfer den Umschwung einzuleiten. Die Vereinigten aus Sankt Sebastian und Urmitz, die bei zehn Auswärtsspielen lediglich vier Pünktchen ergatterten, gilt es trotz personeller Probleme zu schlagen. Die Brüder Julian und Elias Müller fallen nach Operationen länger aus, da muss auf der Torwartposition improvisiert werden. Zudem dürften Tobias Hahn und Jonas Geißler noch keine Option für die Start-Elf sein.