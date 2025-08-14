Schon am Freitagabend sind die Kicker der SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A4 beim Titelaspiranten SG Weißenthurm gefordert, ehe am Sonntag bereits das erste Rhein-Lahn-Derby zwischen der SG BoReiBo und der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in Bornich auf dem Programm steht.

SG Weißenthurm/Kettig – SG Rheinhöhen (Fr., 20 Uhr). Nachdem die Mosel-Elf ihre erste Aufgabe in der neuen Umgebung beim 6:2 gegen den SC Vallendar mit Bravour gelöst hat, setzt der Spielleiter dem Bezirksliga-Absteiger von den Loreleyhöhen einen ganz besonders schweren Brocken vor. Die ambitionierten Weißenthurmer und Kettiger sorgten zuletzt in Kamp-Bornhofen für Ernüchterung und nahmen mit 4:0 die drei Punkte dank ausgeprägter Stärke bei Standards relativ locker mit. Da wollen sich die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath auf künstlichem Geläuf an der Grundschule unter Flutlicht besser aus der Affäre ziehen. „Wie viele Trainerkollegen zähle ich die Weißenthurmer zum engsten Kreis der Meisterschaftsfavoriten. Von daher sehe ich uns am Freitagabend als Außenseiter. Wenn es uns aber gelingt, die Leistung vom Sonntag noch etwas steigern, dann können wir vielleicht sogar etwas mit nach Hause nehmen“, sagt Mosel, den die anhaltend hohe Trainingsbeteiligung seiner fleißigen Schützlinge freut. Während hinter dem Einsatz des früheren Osterspaiers Josip Topic wegen einer Muskelverletzung noch ein Fragezeichen steht, müssen Lennart Jost und Julian Köhler wegen Knieproblemen weiter passen. Dafür ist Leon Stein nach abgesessener Gelbrot-Sperre wieder einsatzbereit. Julian Becker befindet sich noch im Aufbautraining und dürfte für Freitag noch keine Alternative sein.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (So., 14.30 Uhr, in Bornich). Bei der FSV war Trainer Sebastian Weinand nach dem verpatzten Saisonstart während der Woche auch als Seelenmasseur gefragt. „Das 0:4 gegen Weißenthurm war ein Dämpfer, der bei uns die Stimmung merklich drückte“, so Weinand. Sein Team muss offensiv gefährlicher werden und zudem vor allem gegnerische Standards viel besser und aufmerksamer verteidigen. „Da waren wir gegen Weißenthurm extrem anfällig und müssen besser aufpassen.“ Vor dem Rhein-Lahn-Derby warnt Weinand seine Schützlinge vor einem schnell auf Attacke umschaltenden Gegner, der technisch versiert ist und schnelle Leute in seinen Reihen hat. Davon konnten sich die Vereinigten vom Rhein bereits in der Vorbereitung überzeugen, als es im Test gegen BoReiBo ein 1:1 gab. Der Gast muss am Sonntag auf Luca Kup (Fersenprobleme) und den werdenden Vater Oliver Schwarz verzichten. Dafür dürften die Urlaubs-Rückkehrer Martin Schwarz und Sebastian Kimmel wieder zur Verfügung stehen. BoReiBo will nach dem 1:1 in Sankt Sebastian vor eigenem Publikum die volle Ernte einfahren.