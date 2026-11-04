Null Punkte nach der Hinrunde: Die SG Mühlbachtal steht als abgeschlagener Tabellenletzter der Kreisliga A3 bereits mit eindreiviertel Beinen in der B-Klasse. Wie man im Blauen Ländchen mit der prekären Situation umgeht, erklärt Trainer Tobias Göbel.
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Es war eine Hinrunde zum Vergessen. 13 Spiele, 13 Niederlagen: Die SG Mühlbachtal, im Vorjahr immerhin Siebter im Abschluss-Klassement, läuft heuer in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A der Musik komplett hinterher und ging auch unlängst im Kellerduell mit der SG Ahrbach leer aus.