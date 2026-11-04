Nach katastrophaler Hinrunde Was Tobias Göbels SG Mühlbachtal jetzt noch helfen kann Stefan Nink 04.11.2026, 12:04 Uhr

i Tobias Göbel kniet sich voll rein und tut alles, um seine SG Mühlbachtal auf den Erfolgsweg zurückzuführen. Doch nach desaströser Ausbeute in der Hinrunde braucht’s ein sportliches Wunder, um den Sturz in die B-Klasse noch verhindern zu können. Andreas Hergenhahn

Null Punkte nach der Hinrunde: Die SG Mühlbachtal steht als abgeschlagener Tabellenletzter der Kreisliga A3 bereits mit eindreiviertel Beinen in der B-Klasse. Wie man im Blauen Ländchen mit der prekären Situation umgeht, erklärt Trainer Tobias Göbel.

Es war eine Hinrunde zum Vergessen. 13 Spiele, 13 Niederlagen: Die SG Mühlbachtal, im Vorjahr immerhin Siebter im Abschluss-Klassement, läuft heuer in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A der Musik komplett hinterher und ging auch unlängst im Kellerduell mit der SG Ahrbach leer aus.







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