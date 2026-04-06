Von Oberliga bis C-Klasse Was passiert, wenn jetzt Saisonschluss wäre? Michael Bongard 06.04.2026, 10:57 Uhr

i Die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (in Blau) und der SV Binningen liefern sich ein spannendes Duell um die Meisterschaft in der Kreisliga A Staffel 6. Nach dem jüngsten 3:2-Sieg im Spitzenspiel liegt Morshausen als Zweiter nur noch zwei Punkte hinter Binningen. Der Meister steigt in die Bezirksliga Mitte auf, der Vize nimmt an der Aufstiegsrunde teil (Gegner in der Mitte-Relegation sind die Tabellenzweiten der A 4 und A 5). Sascha Berkele

Ein beliebtes Spielchen: Was würde passieren, wenn jetzt Saisonschluss im regionalen Fußball wäre? Der Stand der Dinge von der Oberliga bis runter in C-Klasse – mit einem speziellen Blick auf die Teams aus dem Kreis Hunsrück/Mosel.

Nach Ostern werden in der Fußball-Oberliga bis zum 30. Mai noch neun Spieltage absolviert, von der Rheinlandliga abwärts bis in die C-Klasse stehen in dieser Saison noch sieben Runden (letzter Spieltag an Pfingsten am 24./25. Mai) auf dem Programm. Die Saison geht nicht mehr lang, da kann man sich schon mal die Frage stellen: Was passiert, wenn jetzt Saisonschluss wäre?







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