Ein beliebtes Spielchen: Was würde passieren, wenn jetzt Saisonschluss im regionalen Fußball wäre? Der Stand der Dinge von der Oberliga bis runter in C-Klasse – mit einem speziellen Blick auf die Teams aus dem Kreis Hunsrück/Mosel.
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Nach Ostern werden in der Fußball-Oberliga bis zum 30. Mai noch neun Spieltage absolviert, von der Rheinlandliga abwärts bis in die C-Klasse stehen in dieser Saison noch sieben Runden (letzter Spieltag an Pfingsten am 24./25. Mai) auf dem Programm. Die Saison geht nicht mehr lang, da kann man sich schon mal die Frage stellen: Was passiert, wenn jetzt Saisonschluss wäre?