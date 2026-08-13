Gute Plätze, schlechte Plätze
Warum Wildschweine im Welschneudorfer Rasen wühlen
Kurz vor Saisonbeginn hat es den Sportplatz in Welschneudorf erwischt, an Fußballspiele ist hier in absehbarer Zeit nicht zu den
Kurz vor Saisonbeginn hat es den Sportplatz in Welschneudorf erwischt, an Fußballspiele ist hier in absehbarer Zeit nicht zu denken. Wildschweine haben die Rasen umgeackert, angesichts der anhaltenden Trockenheit hatten sie leichtes Spiel. Doch Gemeinde und Sportverein bleiben zuversichtlich bei der Lösung des Problems.
Marco Rosbach

Der Albtraum für jeden Platzwart: Wenn Wildschweine wüten, wird der schönste Rasen über Nacht zum Acker. In Welschneudorf kommen Hitze, Trockenheit und anderes Getier hinzu. Wie es weitergeht und warum Gemeinde und Sportverein nicht jammern.

Lesezeit 4 Minuten
Es war nur eine Frage der Zeit, wann es auch den letzten Traumrasen erwischt. Inzwischen gibt es kaum noch einen Garten, dessen Fläche auch nur annähernd an saftiges Grün erinnert. Beige ist die Farbe des Sommers. Der Sportplatz in Welschneudorf macht da keine Ausnahme nach Wochen und Monaten der Trockenheit.
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