Der Albtraum für jeden Platzwart: Wenn Wildschweine wüten, wird der schönste Rasen über Nacht zum Acker. In Welschneudorf kommen Hitze, Trockenheit und anderes Getier hinzu. Wie es weitergeht und warum Gemeinde und Sportverein nicht jammern.
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Es war nur eine Frage der Zeit, wann es auch den letzten Traumrasen erwischt. Inzwischen gibt es kaum noch einen Garten, dessen Fläche auch nur annähernd an saftiges Grün erinnert. Beige ist die Farbe des Sommers. Der Sportplatz in Welschneudorf macht da keine Ausnahme nach Wochen und Monaten der Trockenheit.