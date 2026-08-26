Die Klasseneinteilung im FVR Warum Herschbach-Schenkelberg in der A1 so gut ist Marco Rosbach 26.08.2026, 17:06 Uhr

i War von Beginn an offen für die neue Staffel und fühlt sich nach den ersten Saisonwochen wohl in der Kreisliga A1: Markus Griebe, Trainer der SG Herschbach-Schenkelberg. Marco Rosbach

Die SG Herschbach-Schenkelberg gehört zu jenen A-Ligisten, die zur neuen Saison die Staffel wechseln mussten. Statt in der A2 misst sie sich jetzt mit Gegnern aus der A1 und erwischte dort einen Start nach Maß. Warum die SG so offen war für Neues.

Die Gabe, für Neues offen zu sein, ist auch im Fußball nicht jedem (Verein) gegeben. So hat die kreisübergreifende Einteilung der Spielklassen im FV Rheinland auch im vierten Jahr nach der Einführung für manchen Aufschrei gesorgt. Bei der SG Herschbach-Schenkelberg ist das anders.







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