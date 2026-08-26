Die SG Herschbach-Schenkelberg gehört zu jenen A-Ligisten, die zur neuen Saison die Staffel wechseln mussten. Statt in der A2 misst sie sich jetzt mit Gegnern aus der A1 und erwischte dort einen Start nach Maß. Warum die SG so offen war für Neues.
Lesezeit 2 Minuten
Die Gabe, für Neues offen zu sein, ist auch im Fußball nicht jedem (Verein) gegeben. So hat die kreisübergreifende Einteilung der Spielklassen im FV Rheinland auch im vierten Jahr nach der Einführung für manchen Aufschrei gesorgt. Bei der SG Herschbach-Schenkelberg ist das anders.