In der Fußball-Kreisliga A 5 ist die SG Landskrone Heimersheim ungeschlagen Spitzenreiter. Trainer Alexander Dick baut unterdessen auf Nachwuchs und Teamgeist, während Torschützen Peter van Weenen und Elias Holzem überzeugen.
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Die SG Landskrone Heimersheim ist Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A 5 und kann die Tabellenführung am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die FSG Vordereifel Langenfeld ausbauen. Dabei trifft der SG-Trainer Alexander Dick auf seinen früheren Kollegen aus gemeinsamer Zeit in Ahrweiler, Maximilian Fichtl.