Heimersheim gegen Vordereifel Warum bei Landskrone die Meisterschaft kein Thema ist Emily Klinkner 09.09.2026, 12:00 Uhr

i Heimersheims Torhüter Jonas Söller musste diese Saison erst sieben Mal hinter sich greifen, und weil es vorn in den fünf Spielen 22 Treffer waren, steht die SG Landskrone ganz vorn in der Tabelle der Kreisliga A 5. Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga A 5 ist die SG Landskrone Heimersheim ungeschlagen Spitzenreiter. Trainer Alexander Dick baut unterdessen auf Nachwuchs und Teamgeist, während Torschützen Peter van Weenen und Elias Holzem überzeugen.

Die SG Landskrone Heimersheim ist Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A 5 und kann die Tabellenführung am Donnerstag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die FSG Vordereifel Langenfeld ausbauen. Dabei trifft der SG-Trainer Alexander Dick auf seinen früheren Kollegen aus gemeinsamer Zeit in Ahrweiler, Maximilian Fichtl.







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