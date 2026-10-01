Heißer Kampf an der Spitze Warnende Worte vom FC Kosova und der SG Elbert/Horbach Horst Fechtner 01.10.2026, 13:18 Uhr

i Von den jüngsten Erfolgen wollen sich die Verantwortlichen beim FC Kosova Montabaur nicht blenden lassen, sondern gegen Schlusslicht SG Mühlbachtal mit einer konzentrierten Leistung den nächsten Dreier nachlegen. Marco Rosbach

Vier der ersten fünf Positionen in der Kreisliga A3 belegen Mannschaften aus dem Westerwaldkreis. Und jeder weiß nach den ersten sieben Spieltagen: Jeder Fehltritt schmerzt im Kampf um die besten Positionen. Entsprechend auf der Hut sind die Trainer.

Für die SG Herschbach steht in der Partie gegen die SG Hundsangen II erneut ein Derby auf dem Spielplan der Kreisliga A3, während Schlusslicht SG Ahrbach zwei Wochen nach dem ersten Punkt nun den ersten Saisonsieg herbeisehnt. Auswärts antreten muss das Spitzenduo SG Elbert und TuS Niederahr.







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