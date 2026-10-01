Vier der ersten fünf Positionen in der Kreisliga A3 belegen Mannschaften aus dem Westerwaldkreis. Und jeder weiß nach den ersten sieben Spieltagen: Jeder Fehltritt schmerzt im Kampf um die besten Positionen. Entsprechend auf der Hut sind die Trainer.
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Für die SG Herschbach steht in der Partie gegen die SG Hundsangen II erneut ein Derby auf dem Spielplan der Kreisliga A3, während Schlusslicht SG Ahrbach zwei Wochen nach dem ersten Punkt nun den ersten Saisonsieg herbeisehnt. Auswärts antreten muss das Spitzenduo SG Elbert und TuS Niederahr.