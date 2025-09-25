Weitefeld empfängt Wissen II Wallmenrother wollen mit Sieg zum Oktoberfest Jona Heck

René Weiss 25.09.2025, 13:36 Uhr

i Während die SG Wallmenroth/Scheuerfeld (in Blau) weiterhin oben auf ist, kommt die Reserve des VfB Wissen (in Weiß) noch nicht richtig in Tritt. Die Wallmenrother spielen bereits am Freitagabend gegen die SG Hammer Land, Wissen muss zum Tabellenführer nach Weitefeld. Manfred Böhmer/balu

Mit einem Sieg über die SG Hammer Land will die SG Wallmenroth/Scheuerfeld bereits am Freitagabend das Wochenende einläuten. Dann würde das Bier auf dem Wallmenrother Oktoberfest am Samstag deutlich besser schmecken.

In der Fußball-Kreisliga A1 steht am Wochenende der achte Spieltag an. Der Spitzenreiter aus Weitefeld empfängt den Vizemeister der Vorsaison, den VfB Wissen II, der in der bisherigen Saison noch nicht in Tritt kommt. Bereits am Freitagabend empfangen die zuletzt starken Niederfischbacher die SG Alpenrod, Wallmenroth trifft im Heimspiel auf die SG Hammer Land.







