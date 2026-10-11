Die Kreisliga A1 bleibt weiter spannend: Tabellenführer Neitersen holt spät noch einen Punkt gegen den starken Aufsteiger aus Hattert. Wallmenroth und Alpenrod lauern nach ihren Kantersiegen drei Punkte dahinter.
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Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld und die SG Alpenrod sind die Gewinner des zehnten Spieltags in der Kreisliga A1. Beide Mannschaften haben jetzt nur noch drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Neitersen. Gleich drei Teams stehen mit sieben Punkten am Tabellenende.