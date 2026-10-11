Herschbach dreht Spitzenspiel Wallmenroth findet in Friesenhagen zurück in die Spur Jens Kötting 11.10.2026, 22:40 Uhr

i In einem guten A-Klassen-Spiel gewann die SG Herschbach-Schenkelberg (in Rot) mit 2:1 gegen die SG Gebhardshainer Land (in Blau). Manfred Böhmer/balu

Die Kreisliga A1 bleibt weiter spannend: Tabellenführer Neitersen holt spät noch einen Punkt gegen den starken Aufsteiger aus Hattert. Wallmenroth und Alpenrod lauern nach ihren Kantersiegen drei Punkte dahinter.

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld und die SG Alpenrod sind die Gewinner des zehnten Spieltags in der Kreisliga A1. Beide Mannschaften haben jetzt nur noch drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Neitersen. Gleich drei Teams stehen mit sieben Punkten am Tabellenende.







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