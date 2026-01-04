Wäschenbachs Zweitliga-Debüt hilft dem TuS Katzwinkel

Meiko Wäschenbachs Zweitligadebüt für den Karlsruher SC spült seinem Jugendverein TuS Katzwinkel dank der DFL-Ausbildungshonorierung eine ordentliche Summe in die Vereinskasse, die in einen modernen Kunstrasenplatz fließen soll. Die Planungen laufen.
Der 4. April des vergangenen Jahres war nicht nur ein ganz besonderer für den in Kirchen geborenen Meiko Wäschenbach. Auch sein Jugendverein, der TuS Katzwinkel, durfte sich über das Zweitliga-Debüt des 21-Jährigen freuen, denn die Einwechslung im Spiel seines Karlsruher SC gegen Hannover 96 spülen nun auch dem kleinen Verein von der Sieg zusätzliches Geld in die Kassen.