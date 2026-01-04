Ausbildungshonorierung greift Wäschenbachs Zweitliga-Debüt hilft dem TuS Katzwinkel Moritz Hannappel 04.01.2026, 16:59 Uhr

i Besuch beim Heimatverein: Zweitligaprofi Meiko Wäschenbach (Mitte) nutzte die freie Zeit zwischen den Jahren, um ein unterschriebenes Trikot vorbeizubringen und zusammen mit Jan Phillip Weber (1. Vorsitzender, links) und Daniel Wäschenbach (1. Geschäftsführer) vom TuS Katzwinkel sowie dem DFL-Zertifikat zu posieren. Michel Höfer

Meiko Wäschenbachs Zweitligadebüt für den Karlsruher SC spült seinem Jugendverein TuS Katzwinkel dank der DFL-Ausbildungshonorierung eine ordentliche Summe in die Vereinskasse, die in einen modernen Kunstrasenplatz fließen soll. Die Planungen laufen.

Der 4. April des vergangenen Jahres war nicht nur ein ganz besonderer für den in Kirchen geborenen Meiko Wäschenbach. Auch sein Jugendverein, der TuS Katzwinkel, durfte sich über das Zweitliga-Debüt des 21-Jährigen freuen, denn die Einwechslung im Spiel seines Karlsruher SC gegen Hannover 96 spülen nun auch dem kleinen Verein von der Sieg zusätzliches Geld in die Kassen.







