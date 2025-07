So gehen die 14 Mannschaften in der Kreisliga A Staffel 6 in die Saison.

Die Sommerpause ist vorbei: Die Vereine der Kreisliga A Staffel 6 stecken mitten in der Vorbereitung auf die Saison 2025/2026. Die Stimmungslage reicht von Vorfreude bei den Aufsteigern über verhaltenen Optimismus bis hin zu handfesten Personalsorgen.

i Der SC Weiler 2025/2026 mit (hinten, von links) Tamim Rasoli, Caleb Alt, Benedikt Peiter, Clemens Alt, Nico Kappes, Niklas Müller: (Mitte, von links) Spielertrainer Mario Lehnard, Jordan Endreß, Benedikt Minning, Julian Vickus, Jannik Vickus, Lukas Müller, Christian Luitz, Spielertrainer Michael Hohl sowie (vorne, von links) Daniel Schneider, Tobias Wagner, Jonas Huhn, Joshua Gras und Samuel Alt. Es fehlen: Julian Pies, Lucas Becker und Christian Lewenz. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

SC Weiler

Beim SC Weiler mischt sich in die Vorfreude auf die A-Klasse ein herber Dämpfer. Die Aufbruchstimmung nach dem Aufstieg ist im Training deutlich spürbar, wie Spielertrainer Mario Lehnard, der das Team mit Neuzugang Michael Hohl (kam vom Bezirksliga-Aufsteiger Oberwesel) coacht, bestätigt: „Wir sind aktuell mittendrin, und die Trainingsbeteiligung ist richtig gut. Im Schnitt können wir mit 16 Spielern trainieren.“ In den Testpartien wurde viel experimentiert, um allen Akteuren die nötige Spielpraxis zu geben. Doch die positive Grundstimmung erhielt einen empfindlichen Riss. „Leider hat sich Lukas Müller in einem der Spiele schwer verletzt – er hat einen Kreuzbandriss und wird uns längere Zeit fehlen“, berichtet Lehnard. Trotz der Hiobsbotschaft blickt der Coach zuversichtlich auf den mit 20 Mann besetzten Kader. In Sachen Saisonziel bleibt er bodenständig: „Wir wollen möglichst verletzungsfrei bleiben, damit wir so früh wie nur möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

SG Dickenschied/Gemünden

Auch die SG Dickenschied/Gemünden geht als Aufsteiger in die neue Saison. Trainer Michael Minke nutzte die ersten Vorbereitungswochen, um aus dem großen Pool von fast 30 Spielern den Kader zu formen. Allein mehr als zehn Spieler vom abgemeldeten Südwest-C-Klässler SG Alteburg waren gekommen und müssen auf beide SG-Teams verteilt werden. Ansprechende Testspiele, wie der 4:2-Erfolg gegen Teufelsfels, nähren die Hoffnung, dass der Kreispoka-1-Sieger auch eine Liga höher eine ordentliche Rolle spielen kann. Dennoch ist sich Minke der Herausforderung bewusst, da viele Gegner noch unbekannt sind. „Als Aufsteiger muss das Minimalziel sein, die Klasse zu halten“, stellt er unmissverständlich klar. Alles andere will er abwarten – und sich notfalls auch an die kommenden Gegner anpassen: „Alles andere ergibt sich, ob wir unsere Spielphilosophie durchsetzen können oder nicht. Da bin ich flexibel, das hat uns den Aufstieg und den Kreispokal gebracht.“ Einzig der verletzungsbedingte Ausfall von Niclas Kiefer, der die gesamte Vorbereitung verpasste, trübt die Vorfreude auf die neue Spielzeit.

SG Morshausen/Beulich/Gondershausen

Nach einer wechselhaften Vorsaison will die SG Morshausen wieder an die damalig starke Hinrunde anknüpfen. Dafür hat Trainer Andy Felgner Schlüsse gezogen. „Wir haben die Analyse aus dem Ergebnis der letzten Saison gemacht und daraufhin ein paar Dinge umgestellt, um in eine neue Denk- und Spielweise reinzukommen“, erklärt der Coach seinen Ansatz. Eine zweigeteilte Vorbereitung mit einer gezielten Pause im Juli sollte für die nötige Frische sorgen, möglichst auch um eine Personalmisere wie noch im vergangenen Jahr zu verhindern. Als Verstärkung sieht Felgner in jedem Fall Rückkehrer Tim Rohbeck (Knorpelschaden im Knie) an. Dazu ist die Hoffnung groß, dass sein spielender „Co“ Philipp Flaßhaar zum Saisonstart fit wird. Die bisherigen Eindrücke stimmen den Übungsleiter optimistisch. „Wir wollen da wieder angreifen, wo wir in der Hinrunde angefangen haben, und hoffen, dass wir die personellen Eventualitäten in der Breite besser auffangen können“, so der Trainer und ergänzt: „Die Vorbereitung ist bis dato sehr gut gelaufen, deshalb gehen wir voller Optimismus in die neue Runde.“

SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth

Bei der neu gegründeten Spielgemeinschaft stand in den ersten Trainingswochen das Zusammenwachsen im Fokus – und dieser Prozess verläuft äußerst positiv. Der neue Trainer Pascal Endres ist vom Engagement und der Harmonie seiner Truppe begeistert. „Wir hatten durchgehend mehr als 18 Spieler im Training, die Beteiligung war also richtig stark. Die Jungs haben super mitgezogen“, lobt Endres. Entscheidend sei, dass die Akteure der beiden Stammvereine schnell zu einer Einheit gefunden haben, was die Stimmung im Team beflügelt. Spielerisch sieht der Coach naturgemäß noch Luft nach oben. „In den Testspielen merkt man, dass sich gewisse Abläufe erst noch einspielen müssen. Das ist aber ganz normal“, zeigt er sich geduldig, nachdem es in den ersten drei Testspielen ausschließlich Niederlagen setzte. Für die A-Klasse erwartet er einen engen Kampf hinter einer kleinen Spitzengruppe. „Für uns ist wichtig, dass wir am Saisonstart schnell in die Spur finden, von Anfang an Punkte holen und uns dann Schritt für Schritt weiterentwickeln“, so Endres.

Spvgg Cochem

Die Vorbereitung der Spvgg Cochem geriet für Trainer Tam Nsaliwa mitunter zu einem Puzzle. Urlaubsbedingte Absenzen verhinderten einen kontinuierlichen Trainingsbetrieb mit voller Kaderstärke. „Es ist keine große gemeinsame Zeit da, weil hier mal ein paar fehlen und dann da ein paar fehlen“, beschreibt Nsaliwa die Personalsituation. Immerhin blieb das Team von Verletzungen verschont, und die Testspielergebnisse gegen teils höherklassige Gegner waren achtbar (1:4 gegen Ellscheid, 1:1 gegen St. Matthias Trier, 2:1 gegen Mont Royal). Nsaliwa richtet den Blick jedoch schon nicht nur auf die kommende Saison, sondern sieht sie schon heute als wichtigen Baustein für die Zukunft. „Die junge Mannschaft soll nicht nur an den Klassenerhalt denken, sondern auch schon auf die Saison danach aufbauen“, gibt der Trainer die langfristige Marschroute vor. Er will eine Entwicklung anstoßen und eine Mentalität etablieren: „Das Talent ist da. Wir wollen nicht nur jeden Sonntag auf den Sportplatz fahren, um Spaß zu haben, sondern sie soll auch Ergebnisse holen wollen.“

i Der SSV Ellenz-Poltersdorf 2025/2026 mit (hinten, von links) Spielertrainer Daniel Schneiß, Jonathan Denzer, Tobias André, Torsten Schmidt, Moritz Jobelius, René Fluß, Jonas Thiesen, Louis Probst, Maik Barden, Trainer Florian Breitbach sowie (vorne, von links) Cedric Liel, Luca Feldhausen, Philipp Fuhrmann, Felix Arnoldi, Christian Mund, Niklas Cornely, Christian Schmidt, Michael Zenz, Alexander Thönnes und Jonas Ostermann. Es fehlen: Niklas Dehren, Falk Pütz, Melvin Pies, Tobias Zappe, Dennis Genrich, Florian Harkener und Kevin Steinhauer. Denise Antoni

SSV Ellenz-Poltersdorf

Beim dritten Aufsteiger im Bunde, dem SSV Ellenz-Poltersdorf, ist man sich der Schwere der Aufgabe in der A-Klasse bewusst, geht sie aber mit großem Selbstvertrauen an. Spielertrainer Daniel Schneiß hätte sich zwar eine höhere Trainingsbeteiligung gewünscht, geht aber nicht von Fitnessproblemen aus. Hauptaugenmerk liegt für ihn darauf, dass sich die Mannschaft schnell an das neue Niveau gewöhnen muss. „Grundsätzlich wird es darum gehen, dass wir schnell Fuß fassen in der neuen Klasse“, so Schneiß. Auch ohne große Verstärkungen von außen ist er von den Fähigkeiten seines Teams absolut überzeugt. „Wir haben unsere Waffen, um irgendwie jedem Gegner weh tun zu können“, betont der Spielertrainer. Bevor es mit dem Aufstieg klappte, steckte sein Team auch schon eine Etage tiefer im Abstiegskampf. Die Erfahrungen aus dieser Situation sieht er heute als Vorteil. Sein Ziel ist der Klassenerhalt, doch die Art und Weise ist ebenso wichtig. „Wichtiger ist, dass wir weiter daran arbeiten, den Fußball zu spielen, den wir wollen. Den Weg gehen wir seit Jahren und den werden wir auch nicht verlassen“, sagt Schneiß.

SV Blankenrath

Obwohl der SV Blankenrath im Vorjahr nur haarscharf am Aufstieg vorbeischrammte, gibt man sich für die kommende Saison betont bescheiden. Trainer Mario Weirich ist mit der Vorbereitung, die von einer Top-Trainingsbeteiligung und wenigen Verletzungen geprägt war, zwar „grundsätzlich sehr zufrieden“, formuliert aber ein zurückhaltendes Ziel: das gesicherte Mittelfeld. Diese Einschätzung gibt er bewusst ab. „Hört sich vielleicht bisschen doof an nach Rang drei und letztes Jahr Platz zwei, aber für uns als alleinspielender Verein ohne SG ist erst mal das Ziel, die Klasse ohne Probleme zu halten“, erläutert Weirich. Die Belastung sei ohne den breiten Unterbau einer Spielgemeinschaft eine andere. In einer Liga, die der Coach als sehr ausgeglichen einschätzt, will man sich zunächst stabilisieren. Die Ergebnisse der Testspiele wie das 3:2 gegen West-Bezirksligist SV Lüxem zeigen aber, dass man den SVB nicht außer Acht lassen sollte.

SV Binningen

Beim SV Binningen herrscht nach einer gelungenen Vorbereitung eine positive Grundstimmung. Trainer Dennis Kohlhaas ist „sehr zufrieden“ und sieht sein Team „deutlich besser“ aufgestellt als in den Vorjahren. Ein großer Vorteil ist die gewonnene Erfahrung in der Liga nach einem Jahr in der „Rhein/Ahr-Staffel“. „Letztes Jahr haben wir schon in der Hunsrück/Mosel-Staffel gespielt, das hilft uns. Wir müssen uns nicht wieder umstellen“, analysiert Kohlhaas, der die Teams im Bereich Hunsrück/Mosel als mannschaftlich sehr geschlossen beschreibt, die Teams aus der Rhein/Ahr-Staffel hingegen eher „über die individuelle Qualität kommen“. Stimmt die Einstellung und bleibt das Team von Personalsorgen verschont, sind die Ziele ambitioniert. „Wenn die personell zur Verfügung stehende Quantität auch noch mitspielt, dann möchte ich uns schon im oberen Drittel sehen, am liebsten in den Top Fünf“, sagt der Trainer. Er schiebt jedoch nach, dass dies ein klarer Anspruch der gesamten Mannschaft sei. „In eine Saison zu gehen, um nur zu gucken, was am Ende passiert, ist mir und auch den Spielern zu wenig“, so Kohlhaas.

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach

Für Mirko Bernd ist die SG nach 13 Jahren als Trainer logischerweise zur Herzensangelegenheit geworden. Aktuell gestaltet er einen Umbruch im Team, um eine neue Basis für die Zukunft zu legen. „Das hat letzte Saison schon begonnen. Dieses Jahr haben wir es weiter vorangetrieben und fast ausschließlich junge Spieler dazugeholt, die hier zusammen spielen wollen“, erklärt Bernd. Der Verlust von erfahrenen Stützen soll in der kommenden Spielzeit vom Kollektiv und den verbliebenen Führungsspielern aufgefangen werden. „Wir haben eine gute Basis jetzt. Ich glaube einfach, dass das der Weg sein muss, die Jungs ranzuführen und ihnen Spielzeit zu geben, anstatt erfahrene Spieler dazuzuholen“, betont der Coach und ist sich sicher: „Wenn wir die Entwicklung aus der letzten Saison weiter vorantreiben können, wird die Platzierung automatisch kommen.“ Eine spannende Personalie ist außerdem Janis Leidig, der schon in der Vorsaison nach einer Schulterverletzung oft vom Torhüter zum Feldspieler umfunktioniert wurde und diese Rolle künftig dauerhaft einnehmen wird. „Janis hat diese Entscheidung getroffen, er wird ein entscheidender Spieler auch draußen“, weiß Bernd.

SG Mosel Löf

Nach zwei nervenaufreibenden Jahren mit Relegationsspielen setzt Trainer-Urgestein Udo Seifert (er ist seit 23 Jahren Trainer im Verein, seit 13 Jahren bei der Ersten) bei der SG Mosel Löf auf eine Mischung aus Gelassenheit und Ehrgeiz. Mit der Vorbereitung ist der erfahrene Coach sehr zufrieden, auch wenn urlaubsbedingt nicht immer alle an Bord waren. „Man wird mit den Jahren bisschen ruhiger. Wir spielen in einer Buchstaben-Liga, da muss man den Jungs mehr Freiräume geben. Das Mädel, mit dem sie ins Kino gehen, wollen sie vielleicht heiraten, den Fußball nicht“, schmunzelt er. Sportlich will man aber erneut oben angreifen, obwohl drei Abgänge intern kompensiert werden müssen. Gute Testspiele wie gegen Bezirksliga-Absteiger Maifeld-Elztal (2:3) oder Bezirksligist Emmelshausen-Karbach II (3:5) haben bereits gezeigt, dass die Mosel-SG sich abermals nicht verstecken muss und wird. Das Vertrauen gilt dem eingespielten Kollektiv und Torgarant Felix Horn, der in den letzten drei Jahren Torschützenkönig der jeweiligen A-Klasse wurde. „Er macht uns stolz, aber er kann nur Tore schießen, wenn die anderen für ihn arbeiten“, unterstreicht Seifert den Teamgedanken.

SG Vorderhunsrück

Bei der SG Vorderhunsrück gibt es auch in dieser Saison nur eine Devise: Klassenerhalt. Trainer Alexander Blatt steht mit nur 16 Feldspielern und zwei Torhütern im Kader über die Saison gesehen vor einem komplizierten Personalpuzzle. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für ihn im Kopf und im Kollektiv. „Wir müssen Spiele mit dem gewinnen, was uns auszeichnet: viel Arbeit gegen den Ball, Körperlichkeit, Präsenz und Aufmerksamkeit“, lautet die klare Vorgabe. Der Zusammenhalt sei intakt, doch der kraftraubende Spielstil ist eine Herausforderung. „Unser Spiel geht auf die Beine und die Lunge. Dann ist eben die Schwierigkeit, die Konzentration über 90 Minuten hochzuhalten“, weiß Blatt. Der schwere Saisonauftakt mit den Mitfavoriten Löf und Blankenrath sowie den drei Aufsteigern wird für ihn gleich zum Gradmesser. Blatt bleibt Realist: „Wir sind in der Lage, Fußballspiele zu gewinnen, müssen aber auch damit klarkommen, mal zwei oder drei Spiele in Serie zu verlieren. Das ist uns letztes Jahr gelungen, diese Saison muss es uns wieder gelingen.“

SSV Boppard

Beim SSV Boppard, von vielen als Titelanwärter gehandelt, hat sich die Lage schon vor dem ersten Anstoß zugespitzt. Eine Verletzungsmisere hat die ursprünglichen Aussichten getrübt. Trainer Michael Hild findet deutliche Worte: „Wir haben aktuell drei, vielleicht sogar vier Stammspieler, die langzeitverletzt sind.“ Die Ausfälle von Leistungsträgern wie Marcus Würfel, Jan Simon und Yannik Schröder und Jonas Link wiegen schwer. Die ursprüngliche Ambition ist einer ernüchternden Erkenntnis gewichen. „Stand jetzt sind wir froh, wenn wir am Ende der Saison drei Mannschaften hinter uns lassen“, gesteht Hild schonungslos ehrlich. Eine durch Urlauber zusätzlich erschwerte Vorbereitung macht die Situation nicht einfacher. „Es wird ein sehr, sehr schwieriger Saisonstart“, prognostiziert der Trainer, der sich schon nach wenigen Trainingswochen unerwartet im Krisenmanagement wiederfindet.

TuS Rheinböllen

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase blickt der TuS Rheinböllen trotz des Abstiegs aus der Bezirksliga wieder frohen Mutes auf die kommende Saison. Das Herzstück der bisherigen Arbeit war laut Julian Breitbach, der im neuen Trainerteam um „Chef“ Tobias Lautz als Co-Trainer fungiert, die Eingliederung der Neuzugänge, um im Teamgefüge neue Impulse zu setzen. „Besonders wichtig war es für uns, die Neuzugänge schnell in die Mannschaft zu integrieren – sowohl sportlich als auch menschlich. Das hat sehr gut funktioniert“, erklärt Breitbach und ergänzt: „Die Neuen bringen sich ein und sorgen zusätzlich für frischen Wind und gesunden Konkurrenzkampf.“ Diese für Breitbach positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Testspielen wider (4:0 gegen Bremm, 1:2 gegen TSG Planig), obwohl der Fokus weniger auf dem Ergebnis als auf der Umsetzung taktischer Vorgaben lag. „Wir sehen, dass die Jungs das, was wir im Training einstudieren, Schritt für Schritt versuchen auf den Platz zu bringen“, so der Co-Trainer. Die Liga kann Breitbach nur schwer einzuschätzen, eine Kampfansage vermeidet er: „Für uns gilt: Wir wollen von Spiel zu Spiel denken, unsere Leistung konstant abrufen und dann schauen, wo wir uns am Ende wiederfinden.“

TuS Kirchberg II

Die Reserve des TuS Kirchberg hat laut Trainer Andreas Auler in der Saisonvorbereitung mit bekannten Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Erste hat mit Selim Denguezli, der sich zu Beginn auch von vielen Spielern der Zweiten ein Bild machen will, einen neuen Coach. „Da bleiben für uns nicht so viele übrig“, sagt Auler über die Trainingssituation, kennt die Gegebenheiten aber schon aus den vergangenen Jahren, als ebenfalls neue Übungsleiter übernahmen. Ganz drei gestrichene Testspiele und die knappe Personaldecke zwingen ihn zusätzlich zur Improvisation. „Die Umstände bei einer zweiten Mannschaft sind eben speziell. Der Kader sieht jeden Sonntag anders aus, da macht es wenig Sinn, Dinge einzustudieren“, erklärt er. Er stellt „ein einfaches Strickmuster“ in den Vordergrund: Fitness und Kampfgeist sollen es richten. Das oberste Ziel für die kommende Spielzeit ist außerdem klar: „Wir müssen drinbleiben. Die erfahrenen Spieler, die aufgehört haben, hinterlassen eine Lücke. Aber die nachrückenden Jungs sind nicht schlecht, sie brauchen nur etwas Zeit“, weiß Auler. Neben den sportlichen Aussichten hat der seit 1998 aktive Trainer auch ein ganz persönliches Jubiläum im Visier: Am elften Spieltag steht für ihn gegen Binningen sein 700. Meisterschaftsspiel an der Seitenlinie an. „Ich habe mir das als persönliches Ziel gesetzt“, verrät Auler: „Das zu schaffen, wäre eine super Sache.“