Holzhausen ergattert ein 2:2 Vor der Kerb: Kornas rettet Punkt für TuS Holzhausen Stefan Nink 03.09.2026, 08:54 Uhr

i Der Doppelpack von Jules Kornas (blaues Trikot) brachte dem TuS Holzhausen letztlich einen Zähler in Dahlheim ein. Andreas Hergenhahn

Nach zwei verlorenen Begegnungen reichte es für die SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A3 im Heimspiel gegen den zuvor dreimal unbesiegt gebliebenen TuS Holzhausen nach 98 zum Ende hin sehr hektischen Minuten immerhin zu einem Punkt.

In einer vom kommenden Wochenende vorgezogenen Partie der Fußball-Kreisliga A3 trennten sich die SG Rheinhöhen und der TuS Holzhausen am Mittwochabend auf der Helmut-Hamm-Sportanlage mit 2:2 (1:1). Dabei legten die Gäste von der Bäderstraße durch Jules Kornas den ersten Treffer vor (14.







Artikel teilen

Artikel teilen