Nach zwei verlorenen Begegnungen reichte es für die SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A3 im Heimspiel gegen den zuvor dreimal unbesiegt gebliebenen TuS Holzhausen nach 98 zum Ende hin sehr hektischen Minuten immerhin zu einem Punkt.
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In einer vom kommenden Wochenende vorgezogenen Partie der Fußball-Kreisliga A3 trennten sich die SG Rheinhöhen und der TuS Holzhausen am Mittwochabend auf der Helmut-Hamm-Sportanlage mit 2:2 (1:1). Dabei legten die Gäste von der Bäderstraße durch Jules Kornas den ersten Treffer vor (14.