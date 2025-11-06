Rückrundenstart in der A2 Vor dem Derby ist für Roßbach die Tabelle Nebensache Daniel Korzilius 06.11.2025, 11:59 Uhr

i Auf eine goße Kulisse hofft Roßbachs Trainer Yannic Böcking auch am Samstag, wenn sein Team Niederbreitbach zum Derby empfängt. Jörg Niebergall

Am ersten Rückrundenspieltag wird der Blick zurück interessant. Wie ist das Hinrundenspiel gelaufen? Wer hat mit wem noch eine Rechnung zu begleichen? In der Kreisliga A2 gibt es mehrere Teams, die es diesmal besser machen wollen.

Beim Rückrundenauftakt in der Fußball-Kreisliga A2 ist die eine oder andere offene Rechnung zu begleichen. Insbesondere der SC Bendorf-Sayn und der SSV Heimbach-Weis wollen ihre Hinspielniederlagen mit jeweils sieben Gegentoren nicht auf sich sitzen lassen.







