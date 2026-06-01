Viktor Klein heißt ab dem 1. Juli der neue Trainer beim A-Klässler SV Masburg.
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Die Trainerfrage beim SV Masburg hat ein Ende gefunden. Nachdem der langjährige Spielertrainer Matthias Bender im Laufe der Rückrunde kurzfristig sein Amt niedergelegt und das Interimsduo Bernd Pauly/Björn Gilles im Anschluss die Masburger in den verbleibenden Partien zum erhofften Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A Staffel 5 geführt hatten, haben die Verantwortlichen des SVM unmittelbar nach dem Ende der Saison 2025/26 einen festen ...