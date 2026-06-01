Kreisliga A Staffel 5 Viktor Klein wird Trainer beim SV Masburg Jan Müller 01.06.2026, 14:15 Uhr

i Viktor Klein wird neuer Trainer beim A-Klässler SV Masburg. Von Juli 2022 bis Dezember 2023 coachte der Ochtendunger den SSV Boppard, danach war er Co-Trainer beim FC Urbar. hjs-Foto

Viktor Klein heißt ab dem 1. Juli der neue Trainer beim A-Klässler SV Masburg.

Die Trainerfrage beim SV Masburg hat ein Ende gefunden. Nachdem der langjährige Spielertrainer Matthias Bender im Laufe der Rückrunde kurzfristig sein Amt niedergelegt und das Interimsduo Bernd Pauly/Björn Gilles im Anschluss die Masburger in den verbleibenden Partien zum erhofften Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A Staffel 5 geführt hatten, haben die Verantwortlichen des SVM unmittelbar nach dem Ende der Saison 2025/26 einen festen ...







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