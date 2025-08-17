In der Fußball-Kreisliga A2 ist der zweite Spieltag Geschichte. Vier Teams stehen weiterhin mit der perfekten Ausbeute da, während weitere vier Teams auf den ersten Punktgewinn warten.

Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth bleibt nach dem 2:0-Erfolg beim SC Bendorf-Sayn auch nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A2. Neben dem SV Roßbach/Verscheid (3:1 gegen SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach) weisen außerdem noch die beiden Aufsteiger VfL Wied Niederbieber (4:1 beim FC Lion’s Ransbach) und SV Rheinbreitbach (3:0 gegen SG Niederbreitbach/Waldbreitbach) die maximale Ausbeute von sechs Zählern auf. Im Tabellenkeller warten mit dem VfL Oberlahr-Flammersfeld (2:3 gegen SG Herschbach-Schenkelberg), der SG Niederbreitbach, dem SC Bendorf-Sayn und dem Schlusslicht SSV Heimbach-Weis (1:3 beim FV Rheinbrohl) noch vier Teams auf den ersten Punktgewinn.

SG DJK Neustadt-Fernthal – VfL Oberbieber 3:3 (1:2). Die Gastgeber erwischten den besseren Start. „Nach 20 Minuten hätte es schon 2:0 für uns stehen können. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff kassierten wir einen Doppelschlag. Nach dem 1:3 hat unsere Mannschaft eine überragende Reaktion gezeigt. Trotz der Rückschläge haben wir uns in das Spiel zurückgekämpft und verdient ausgeglichen“, lobte DJK-Coach Peter Pohlen die Moral seiner Elf. Tore: 1:0 Julien Pohlen (5.), 1:1 Rainer Sascha Heinz (45.), 1:2 Laurent Marius Kenne Wa (45.+2), 1:3 Kevin Schumacher (59., Eigentor), 2:3 Peter Junior (80.), 3:3 Levin Klein (84.). Zuschauer: 100.

SV Rheinbreitbach – SG Niederbreitbach/Waldbreitbach 3:0 (1:0). In einer sehr kampfbetonten, aber zu jeder Zeit fairen Begegnung hatten die Gäste aus Niederbreitbach mehr Spielanteile. „Wir haben wenig zugelassen und hatten ein paar Chancen mehr. Das 1:0 nach einer Ecke hat uns Sicherheit gegeben und das 2:0 zu Beginn der zweiten Hälfte sorgte für Beruhigung. Unterm Strich haben wir gegen einen starken Gegner nicht unverdient gewonnen, auch wenn es vielleicht ein bis zwei Tore zu viel waren“, fand der Rheinbreitbacher Trainer Udo Hillebrand. Tore: 1:0 Moritz Hillebrand (13.), 2:0, 3:0 Adrian Glos (57., 90.+7). Zuschauer: 70.

SC Bendorf-Sayn – SG Ellingen/Bonefeld/Willroth 0:2 (0:0). Der Bendorfer Trainer Lars Johannsen hatte eine ausgeglichene Partie gesehen: „Wir hatten sogar ein leichtes Chancenplus. Da war mehr drin für uns gegen einen starken Gegner. Es war in einem typischen Unentschieden-Spiel klar, dass die Mannschaft gewinnen würde, die zuerst trifft. Nach dem 0:1 haben wir aufgemacht und noch das zweite Gegentor kassiert. Trotzdem war unsere Leistung okay und eine klare Steigerung im Vergleich zum ersten Spiel.“ Tore: 0:1 Marvin Kleinmann (61.), 0:2 Dennis Fetter (85.). Zuschauer: 120.

FV Rheinbrohl – SSV Heimbach-Weis 3:1 (2:0). In der ersten Hälfte tat sich der FV Rheinbrohl sehr schwer. „Es ist noch Luft nach oben. Wir haben aber zwei Tore sehr schön herausgespielt. Der Sieg geht in Ordnung“, meinte das Rheinbrohler Vorstandsmitglied Christoph Hartmann. Tore: 1:0 Cihan Baris Ates (17.), 2:0 Yannis Nink (44.), 3:0 Yannik Stutzke (58.), 3:1 Kenan Suta (89., Foulelfmeter). Zuschauer: 200.

SV Roßbach/Verscheid – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach 3:1 (2:1). Die frühe Führung spielte den Gastgebern in die Karten. „Wir sind gut reingekommen. Türkiyemspor hat genauso gespielt, wie wir es erwartet hatten. Wir haben die Räume gut genutzt. Vor der Pause haben wir uns von der Emotionalität anstecken lassen und konnten froh sein, mit einem Vorsprung in die Kabine zu gehen. In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr viel zugelassen und hätten bei unseren zahlreichen Kontern den Sack schon früher zumachen können“, berichtete der Roßbacher Spielertrainer Yannic Böcking. Tore: 1:0 Marco Schäfer (4.), 2:0 John Poddey (31.), 2:1 Hakan Koc (41.), 3:1 Marco Schäfer (76.). Zuschauer: 100.

FC Lion’s Ransbach – VfL Wied Niederbieber 1:4 (0:0). Die Akteure passten sich dem Wetter an. „Das war ein typischer Sommerkick. Bei uns hat kaum etwas funktioniert. Wir haben nicht zu unserem gewohnten Spiel gefunden und die Effizienz vermissen lassen. Niederbieber hat seine Chancen eiskalt genutzt, sodass wir als verdienter Verlierer vom Feld gegangen sind“, sagte der Lion’s-Coach Selim Akarsu. Tore: 0:1 David Teske (64.), 0:2 Max Hillebrandt (84.), 1:2 Mert Korkmaz (88.), 1:3 Marvin Kaap (89.), 1:4 Finn Lasse Bohn (90.+4). Zuschauer: 60.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SG Herschbach-Schenkelberg 2:3 (1:0). Der Oberlahrer Spielertrainer André Fischer bemängelte die Effizienz seiner Mannschaft: „Wir haben relativ viele Torchancen ausgelassen. Viele Fifty-fifty-Entscheidungen des Schiedsrichters fielen gegen uns aus. Damit haben wir uns zu sehr beschäftigt und das Spiel aus unseren Händen gleiten lassen. Am Ende haben wir alles gewollt und uns noch einen Konter eingefangen.“ Tore: 1:0 Timothy Hayward (9.), 1:1 Leon Schenkelberg (73.), 2:1 Timothy Hayward (79.), 2:2 Helmut Schmalz (84., Foulelfmeter), 2:3 Christian Schwendich (90.+5). Zuschauer: 80.