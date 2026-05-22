Kreisliga A1: 26. Spieltag Viele Teams haben noch ein kleines Ziel vor Augen René Weiss 22.05.2026, 11:00 Uhr

i Für Mittelhofs Michael Trautmann (in Blau) endet seine Zeit als Trainer bei der SG im Sommer. Am letzten Spieltag will sein Team ihm einen versöhnlichen Abschlusss gegen Marlon Schumacher (in Weiß) und den VfB Wissen II bescheren. Manfred Böhmer/balu

Ein schöner Abschied vom Trainer, noch einen Platz gutmachen oder sich Schwung für kommende Aufgaben holen. Auch wenn vor dem letzten Spieltag alle Entscheidungen in der Kreisliga A1 gefallen sind, haben viele Teams noch kleine Ziele.

Was gab es am letzten Spieltag einer Saison schon spannende Entscheidungen, dramatische Wendungen und spektakuläre Aufholjagden. In dieser Saison ist in der Kreisliga A1 schon vor dem 26. Liga-Wochenende alles entschieden. Der Aufstieg, der Kampf um den zweiten Platz, die Abstiegsfrage.







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