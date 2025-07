Dass Tobias Gessler beim VfL Oberbieber in der Saison 2025/26 ein Trainer-Team mit Markus Podehl bildet, ist eine logische Konsequenz. Weil Gessler die Jahrgänge 2005 und 2006 in der Oberbieberer A-Jugend trainierte, und diese Spieler jetzt komplett in den Seniorenbereich gewechselt sind, zieht auch der Coach nach. „Wir wollen unsere Stärken ergänzen“, kündigt der B-Lizenz-Inhaber an.

„In erster Linie geht es darum, die Klasse zu halten. Nach oben korrigieren kann man sein Ziel bei entsprechendem Saisonverlauf ja immer noch.“

Tobias Gessler, VfL Oberbieber

Der Großteil der VfL-Mannschaft ist jünger als 25, in sieben Fällen kommt Zuwachs aus dem ältesten Nachwuchs hinzu, sodass der Aufsteiger mit einem ganz jungen Team das Saisonziel Klassenverbleib angreift. Weil ein paar der Jungspunde nun ihre Grundausbildung bei der Bundeswehr aufnehmen und andere an Verletzungen mit in die Spielzeit nehmen, wird das Trainer-Duo voraussichtlich immer mal wieder rotieren müssen, bis sich die Situation eingependelt hat. „In erster Linie geht es darum, die Klasse zu halten. Nach oben korrigieren kann man sein Ziel bei entsprechendem Saisonverlauf ja immer noch“, so Gessler.