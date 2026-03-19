Beim VfL Wied Niederbieber wurde die Vorbereitung auf den 18. Spieltag in der Kreisliga A2 von tierischem Besuch beeinträchtigt. Unterdessen gab die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach bekannt, wer die Mannschaft in der kommenden Runde trainieren wird.
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Am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 stehen die beiden punktgleichen Spitzenteams SG Ellingen und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach vor kniffligen Auswärtsaufgaben. Derweil gab es beim VfL Niederbieber tierischen Besuch, der die Vorbereitung auf das Spiel in Roßbach beeinträchtigt hat.