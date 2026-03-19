Vor dem 18. Spieltag VfL Niederbieber muss mit tierischem Besuch klarkommen Daniel Korzilius 19.03.2026, 12:09 Uhr

i Nach dem 0:0 beim SSV Heimbach-Weis hofft der SV Roßbach/Verscheid (rote Trikots) im Heimspiel gegen den VfL Wied Niederbieber auf drei Punkte. Der SSV misst sich derweil mit dem SV Rheinbreitbach. Jörg Niebergall

Beim VfL Wied Niederbieber wurde die Vorbereitung auf den 18. Spieltag in der Kreisliga A2 von tierischem Besuch beeinträchtigt. Unterdessen gab die SG Niederbreitbach/Waldbreitbach bekannt, wer die Mannschaft in der kommenden Runde trainieren wird.

Am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 stehen die beiden punktgleichen Spitzenteams SG Ellingen und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach vor kniffligen Auswärtsaufgaben. Derweil gab es beim VfL Niederbieber tierischen Besuch, der die Vorbereitung auf das Spiel in Roßbach beeinträchtigt hat.







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