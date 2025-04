Der SV Diez-Freiendiez hat es verpasst, sich im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A3 weiter Luft zu verschaffen. Im zweiten Derby binnen zweier Tage musste die Elf von Spielertrainer Serkan Akcakaya nach dem 5.2-Triumph gegen die SG Birlenbach dem VfL Altendiez beim 3:4 (1:1) die Punkte überlassen.

„Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“

SV-Coach Serkan Akcakaya zur 3:4-Niederlage im Derby gegen Altendiez

„Die Niederlage schmerzt, denn wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, so Akcakaya, der den Gästen attestierte es nach dem Feldverweis gegen seinen Kollegen Marcel Hannappel (76.) in Unterzahl clever gespielt zu haben. Die Schwarz-Weißen zogen mit einen Mann weniger auf 2:4 davon und ließen sich den Dreier nicht mehr streitig machen. „Ein schöner Sieg in einem wilden Spiel“, atmete Marcel Hannappel auf. Der SV muss so den Blick weiter nach unten richten.

Torfolge: 1:0 Marcel Hummernick (28.), 1:1 Marcel Hannappel (45., Foulelfmeter), 1:2 Florian Marschall (49.), 2:2 Rudolf Zimbelmann (65.), 2.3 Jan Becker (78.), 2:4 Yannick Altmann (84.), 3:4 Marcel Hummernick (90., Foulelfmeter).