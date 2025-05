In der Kreisliga A1 stehen der VfB Wissen II und die SG Herschbach/Girkenroth/Salz nach dem letzten Spieltag, wie zu erwarten, punktgleich an der Tabellenspitze und werden am Mittwochabend in Weitefeld (Uhrzeit steht noch aus) ein Entscheidungsspiel austragen. Für die SG würde ein Sieg dort in jedem Fall den Aufstieg bedeuten, für den VfB hängt es davon ab, ob die erste Mannschaft in einer Entscheidungsrunde (mit dem VfB Linz und dem TuS Mosella Schweich; die genaue Terminierung folgt) noch in der Rheinlandliga bleibt. Sollte Wissens Rheinlandliga-Elf absteigen, würde der SV Adler Niederfischbach als Dritter in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga nachrücken. Am Tabellenende folgt die SG Lasterbach Neunkirchen der SG Herdorf und der DJK Friesenhagen in die B-Klasse.

SG Mittelhof/Niederhövels – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II 4:3 (3:1). Die Zuschauer sahen ein torreiches Spiel, das die Hausherren am Ende knapp gewannen. Die Partie wurde fair geführt und auch die dritte Halbzeit wurde gemeinsam gefeiert. „Die Westerburger waren noch lange hier“, berichtete Mittelhofs Spielertrainer Michael Trautmann schmunzelnd. Und nicht nur für den Saisonabschluss, sondern für die gesamte Spielzeit zog Trautmann ein insgesamt positives Fazit. „Mit Platz sieben bin ich zufrieden, auch wenn wir den ein oder anderen Punkte mehr hätten haben können.“

SG Herdorf – SV Adler Niederfischbach 3:2 (0:1). Die SG verabschiedet sich mit einem Heimsieg aus der A-Klasse. Wenn lief es bei den Herdorfern ohnehin nur auf heimischen Platz gut. Sechzehn ihrer siebzehn Punkte holten sie zu Hause. Gegen die „Adler“ lagen sie zur Pause durch den Treffer von Justus Schomers (16.) zunächst zurück. Insgesamt hatten die Gäste mehr Spielanteile, waren aber vor dem Tor meist nur durch Standards gefährlich. Spielertrainer Tim Zimmermann glich aus (63.) und Jannick Kessler (66.) brachte die Heimelf in Führung. Und nach dem Ausgleich durch Noah Langenbach (77.) war es erneut Kessler, der den Siegtreffer markierte (85.).

VfB Wissen II – DJK Friesenhagen 4:1 (1:1). Der VfB hat seine Hausaufgaben souverän gelöst. Dafür mussten die Hausherren zunächst jedoch einen Rückstand wettmachen, da Patrick Kroll die Gäste in Führung brachte (14.). Wichtig aus VfB-Sicht war, dass der Ausgleich gerade mal vier Minuten auf sich warten ließ. Max Ebach traf (18.). Dann mussten sich die Gastgeber etwas in Geduld üben, ehe Maik Schnell mit einem Doppelschlag für die Entscheidung sorgte (Elfmeter, 65., 68.). Erneut Ebach erzielte den Endstand (85.).

i Ordentlich Gegenwehr leistete das Tabellen-Schlusslicht DJK Friesenhagen (links Kevin Reifenrath) am Sonntagnachmittag in Wissen. Am Ende setzten sich Julian Happ (hinten in Blau) und seine Mitspieler aber verdientermaßen durch. Manfred Böhmer

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – Sportfreunde Schönstein 3:0 (1:0). Die SG war ebenfalls erfolgreich, auch wenn die Gäste durchaus gut dagegen hielten und sich nach Kräften wehrten. Zwar war SG-Trainer Dirk Hannappel mit der gezeigten Leistung zufrieden, hadert dennoch ein wenig mit dem Saisonabschluss. „Heute haben die Jungs das richtig gut gemacht. Trotzdem ist es bitter, wenn man die ganze Saison vorne ist und dann nicht direkt aufsteigt“, sagte er vor dem Entscheidungsspiel am Mittwoch. Spieler des Spiels war Timon Konstantinidis, der alle der Treffer erzielte (33., 49., 55.).

SG Hammer Land Bruchertseifen/Eichelhardt – VfB Niederdreisbach 3:2 (1:2). Trotz der Niederlage hat der VfB den Klassenerhalt sicher, da zeitgleich die SG Lasterbach verlor und damit als dritter Absteiger feststeht. Maximilian Lukas traf zum 1:0 (10.), Sandro Josten glich schnell aus (17.) und Pascal Lüneburg brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (40.). Aber auch die hatte nicht lange Bestand, kurz nach dem Seitenwechsel glich Luca Tim Weber aus (53.), ehe Benedict Eckenbach das Endergebnis herstellte (74.). Die VfB-Akteure Sandro Josten, wegen Foulspiels und Meckerns, (86.) und Christian Meyer, nach einer vermeintlichen Tätlichkeit (90.), wurden vorzeitig des Feldes verwiesen. „Weitefeld hat uns heute gerettet“, schickte VfB-Geschäftsführer Daniel Strunk einen Dank in die unmittelbare Nachbarschaft. „Für Dennis hätten wir uns einen anderen Ausstand gewünscht, er hat hier siebeneinhalb Jahre einen super Job gemacht“, sagte er zum Abschied von Trainer Dennis Reder.

SG Guckheim/Kölbingen – SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck 4:2 (1:0). Die Guckheimer zeigten zum Abschluss ein gutes Spiel und hätten bereits zur Pause höher als durch das eine Tor von Alexander Kolb (29.) führen müssen. Das holten sie nach der Pause nach, Robin Krick (53.) und Etienne Heintze (55.) erhöhten. Eine Minute später sah Jannik Plag die Rote Karte (grobes Foulspiel) und obwohl Fabien Rusteberg anschließend noch das 4:0 erzielte (64.), taten sich die Hausherren in Unterzahl schwer, daher kamen die Gäste durch die Tore von David Quandel (65.) und Jan Timo Opfer (88.) zwar noch mal heran, die drei Punkte blieben aber in Guckheim.

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken – SG Lasterbach Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen 4:1 (2:0). Die Gäste schafften es nicht mehr, den Abstieg im letzten Moment doch noch abzuwenden, respektive ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Sie unterlagen in Weitefeld, spielten dort im Rahmen ihrer Möglichkeiten zwar gut mit, hatten den Gastgebern am Ende jedoch nichts entgegenzusetzen. Für die traf Niklas Rosenkranz (18.), ehe Tim Lennart Schneider mit einem Hattrick kurz vor und nach der Pause für klare Verhältnisse sorgte (42., 47., 51.). Kevin Berges erzielte den Ehrentreffer (61.).