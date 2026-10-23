In der A-Klasse steuert Vettelschoß nach drei Remis auf einen Sieg zu. Weißenthurm glänzte im Pokal mit einem 8:0, während Ellingen den Spitzenplatz verteidigen will. Heimbach-Weis trifft nur wenige Tage nach dem Pokalspiel erneut auf Rheinbrohl.
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Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 sind die beiden führenden Teams aus Ellingen und Weißenthurm zu Hause gefordert, während der ungeschlagene Tabellendritte Vettelschoß nach drei Unentschieden in Folge in Niederbreitbach wieder dreifach punkten möchte.