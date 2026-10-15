Roßbach kommt zum Ausgleich Vettelschoß verspielt spät die Zwei-Tore-Führung Daniel Korzilius 15.10.2026, 11:54 Uhr

i Patrick Eulenbach und seiner SG Vettelschoß/St. Katharinen fehlt momentan das Spielglück. Heinz-Werner Lamberz

Die SG Vettelschoß/St. Katharinen dominiert das Spiel, verspielt jedoch gegen den SV Roßbach/Verscheid eine 2:0-Führung. Zweimal trifft Marco Schäfer in den letzten Minuten und wird damit zum Man of the Match.

In einer vorgezogenen Partie des elften Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 hat der Tabellenzweite SG Vettelschoß/St. Katharinen beim 2:2 (0:0) gegen den SV Roßbach/Verscheid in der Schlussphase einen 2:0-Vorsprung verspielt. Vor dem Anschlusstreffer der Gäste gab der Vettelschoßer Spieler Fabian Lacher auf Nachfrage des Schiedsrichters ein Foulspiel zu, nachdem der Unparteiische zunächst auf Abstoß entschieden hatte.







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