Die SG Vettelschoß/St. Katharinen dominiert das Spiel, verspielt jedoch gegen den SV Roßbach/Verscheid eine 2:0-Führung. Zweimal trifft Marco Schäfer in den letzten Minuten und wird damit zum Man of the Match.
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In einer vorgezogenen Partie des elften Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 hat der Tabellenzweite SG Vettelschoß/St. Katharinen beim 2:2 (0:0) gegen den SV Roßbach/Verscheid in der Schlussphase einen 2:0-Vorsprung verspielt. Vor dem Anschlusstreffer der Gäste gab der Vettelschoßer Spieler Fabian Lacher auf Nachfrage des Schiedsrichters ein Foulspiel zu, nachdem der Unparteiische zunächst auf Abstoß entschieden hatte.