Während bei Schlusslicht SG Puderbach der Rücktritt des Trainers für Gesprächsstoff sorgte, richtet Tabellenführer SG Vettelschoß den Fokus auf das lange Kirmeswochenende. Zum Start soll ein Sieg her, nachdem es zuletzt nur ein Remis gegeben hatte.
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Die sieben Partien des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 sind auf vier Tage verteilt. Der Abschluss mit der Begegnung SG Niederbreitbach/Waldbreitbach gegen SG Feldkirchen/Hüllenberg findet erst am Dienstag, 29. September (20 Uhr in Waldbreitbach) statt.