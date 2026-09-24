Kirmesspiel gegen Rheinbrohl Vettelschoß gefällt sich in der Rolle des Gejagten Daniel Korzilius 24.09.2026, 14:05 Uhr

i Die SG Vettelschoß (in Rot, hier gegen Puderbach) will auch unter Flutlicht die Lücke finden und mit einem Heimsieg gegen Rheinbrohl das Kirmeswochenende stimmungvoll einläuten. Heinz-Werner Lamberz

Während bei Schlusslicht SG Puderbach der Rücktritt des Trainers für Gesprächsstoff sorgte, richtet Tabellenführer SG Vettelschoß den Fokus auf das lange Kirmeswochenende. Zum Start soll ein Sieg her, nachdem es zuletzt nur ein Remis gegeben hatte.

Die sieben Partien des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 sind auf vier Tage verteilt. Der Abschluss mit der Begegnung SG Niederbreitbach/Waldbreitbach gegen SG Feldkirchen/Hüllenberg findet erst am Dienstag, 29. September (20 Uhr in Waldbreitbach) statt.







Artikel teilen

Artikel teilen