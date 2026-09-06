In der Fußball-Kreisliga A2 ist die SG Vettelschoß neuer Tabellenführer, während Oberlahr weiterhin ohne Punktgewinn am Tabellenende steht. Auch Weißenthurm ist weiter oben auf.
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Die SG Vettelschoß/St. Katharinen hat nach dem 4:2-Sieg bei der SG Feldkirchen am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 die Tabellenführung übernommen. Punktgleich folgt die SG Weißenthurm, die zum Einstand des neuen Trainers Serkan Göcer den bisherigen Spitzenreiter SV Roßbach/Verscheid mit 3:0 bezwang.