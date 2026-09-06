Oberlahr weiterhin ohne Punkt Vettelschoß erklimmt die Tabellenspitze nach Spiel fünf Daniel Korzilius 06.09.2026, 20:45 Uhr

i Der VfL Oberlahr-Flammersfeld (in Gelb) bleibt auch nach dem fünften Spieltag weiterhin ohne Punktgewinn. Gegen Heimbach-Weis (in Schwarz) setzte es eine knappe Niederlage. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A2 ist die SG Vettelschoß neuer Tabellenführer, während Oberlahr weiterhin ohne Punktgewinn am Tabellenende steht. Auch Weißenthurm ist weiter oben auf.

Die SG Vettelschoß/St. Katharinen hat nach dem 4:2-Sieg bei der SG Feldkirchen am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 die Tabellenführung übernommen. Punktgleich folgt die SG Weißenthurm, die zum Einstand des neuen Trainers Serkan Göcer den bisherigen Spitzenreiter SV Roßbach/Verscheid mit 3:0 bezwang.







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