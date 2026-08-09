TuS besiegt Niederzissen 4:3 Verrücktes Comeback von Oberwinter nach 0:3-Rückstand Daniel Fischer 09.08.2026, 17:49 Uhr

i Das 1:0 für die SGL Heimersheim durch Peter van Weenen (in Weiß) im Spiel gegen die SG Sinzig/Bad Breisig - am Ende setzte sich die SG Landskrone mit 3:1 durch. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Auftakt der Fußball-Kreisliga A 5 bot viel Spannung: Aufsteiger SG Ahrtal stürmt an die Tabellenspitze, während TuS Oberwinter ein spektakuläres Comeback gegen SG Niederzissen/Wehr feiert.

Mit sechs Partien ist die im Vorfeld als äußerst ausgeglichen eingeschätzte Fußball-Kreisliga A 5 in die Saison gestartet. Passend dazu ist mit der SG Ahrtal ausgerechnet ein Aufsteiger der erste Tabellenführer, während der TuS Oberwinter ein überraschendes Comeback gegen die SG Niederzissen/Wehr hingelegt hat.







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