Neben dem Topspiel zwischen Wallmenroth und Alpenrod hat der zehnte Spieltag in der Kreisliga A2 noch weitere Geschichten auf Lager. Eine davon: Jörg Mockenhaupt mit der SG Atzelgift an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.
Das vermeintlich Beste gibt es am zehnten Spieltag der Kreisliga A1 nicht zum Schluss, sondern gleich zu Beginn, wenn die SG Wallmenroth am Freitagabend die SG Alpenrod zum Verfolgerduell unter Flutlicht empfängt.SG Wallmenroth – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau (Fr.