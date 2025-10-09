Spitzenspiel unter Flutlicht Verfolger Wallmenroth und Alpenrod eröffnen Spieltag Jona Heck

Marco Rosbach 09.10.2025, 12:58 Uhr

i Wallmenroth gegen Alpenrod unter herbstlichem Flutlicht - das gab es auch vor einem Jahr schon, allerdings eine Etage höher in der Bezirksliga Ost. Damals mussten sich Björn Hellinghausen (links, hier im Zweikampf mit Tim Lück) und seine Alpenroder zu Hause mit 1:2 geschlagen geben. Jetzt wollen sie es in Wallmenroth besser machen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2024

Neben dem Topspiel zwischen Wallmenroth und Alpenrod hat der zehnte Spieltag in der Kreisliga A2 noch weitere Geschichten auf Lager. Eine davon: Jörg Mockenhaupt mit der SG Atzelgift an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

Das vermeintlich Beste gibt es am zehnten Spieltag der Kreisliga A1 nicht zum Schluss, sondern gleich zu Beginn, wenn die SG Wallmenroth am Freitagabend die SG Alpenrod zum Verfolgerduell unter Flutlicht empfängt.SG Wallmenroth – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau (Fr.







