Verfolger sitzen der SG Horressen jetzt im Nacken

Wochenlang schien es, als wäre der Durchmarsch der SG Horressen Richtung Bezirksliga beschlossene Sache. Doch zwei 0:1-Pleiten des Primus haben die Spannung zurückgebracht in die Spitzengruppe der A3. Jetzt steht der letzte Spieltag des Jahres an.
Lesezeit 3 Minuten
Am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Kreisliga A3 hoffen die beiden abstiegsbedrohten Mannschaften SG Unterwesterwald Niedererbach und SG Westerburg II, mit einem Sieg noch von den Abstiegsrängen zu klettern und für ein besseres Tabellenbild zu sorgen.