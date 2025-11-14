Im Keller müssen Punkte her Verfolger sitzen der SG Horressen jetzt im Nacken Horst Fechtner 14.11.2025, 06:00 Uhr

i Nach dem 0:1 im Derby gegen die SG Elbert hatte Horressens Trainerduo Niklas Wörsdörfer und Alexander Gombert (von links) auch am Topspiel gegen den TuS Niederahr keine Freude. Nach dem zweiten 0:1 in Folge gilt es für den Tabellenführer nun, in Burgschwalbach das Jahr mit einem Sieg abzuschließen, um die Verfolger (mindestens) auf Distanz zu halten. Marco Rosbach

Wochenlang schien es, als wäre der Durchmarsch der SG Horressen Richtung Bezirksliga beschlossene Sache. Doch zwei 0:1-Pleiten des Primus haben die Spannung zurückgebracht in die Spitzengruppe der A3. Jetzt steht der letzte Spieltag des Jahres an.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Kreisliga A3 hoffen die beiden abstiegsbedrohten Mannschaften SG Unterwesterwald Niedererbach und SG Westerburg II, mit einem Sieg noch von den Abstiegsrängen zu klettern und für ein besseres Tabellenbild zu sorgen.







