Metternich II siegt nur knapp
Verfolger kommen Rot-Weiss Koblenz II näher
Die Reserve von RW Koblenz (in Weiß) musste sich im Spitzenspiel beim SV Reinhardt's Elf (in Rot) mit einem Remis begnügen, das sie erst in der Schlussphase sicherstellte.
Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A4 ist die Spitze zusammengerückt, weil Tabellenführer FC Rot-Weiß Koblenz II  mit einem Remis vorliebnehmen musste. Derweil hatte Verfolger SC Güls einige Mühe, beim FSV Osterpai eine unliebsame Überraschung zu vermeiden.

Am zehnten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A4 fand das Topspiel zwischen dem SV Reinhardt’s Elf und Tabellenführer FC Rot-Weiss Koblenz II keinen Sieger. Dahinter feierten die ärgsten Verfolger BSC Güls und der FC Metternich II jeweils knappe Erfolge.

