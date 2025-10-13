In der Fußball-Kreisliga A4 ist die Spitze zusammengerückt, weil Tabellenführer FC Rot-Weiß Koblenz II mit einem Remis vorliebnehmen musste. Derweil hatte Verfolger SC Güls einige Mühe, beim FSV Osterpai eine unliebsame Überraschung zu vermeiden.
Am zehnten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A4 fand das Topspiel zwischen dem SV Reinhardt’s Elf und Tabellenführer FC Rot-Weiss Koblenz II keinen Sieger. Dahinter feierten die ärgsten Verfolger BSC Güls und der FC Metternich II jeweils knappe Erfolge.