Die Klasseneinteilung im FVR Verbandspräsidium lehnt sechs der acht Beschwerden ab Marco Rosbach 14.07.2026, 19:37 Uhr

i Nichts zu machen: Der FV Engers II (in Grün, hier im Derby gegen den TV Mülhofen) hätte gerne die Staffel mit der SG Weißenthurm getauscht. Doch aus diesem Plan wird nichts, wie nach der Sitzung des FVR-Präsidiums endgültig feststeht. Jörg Niebergall

Das Präsidium des Fußballverbands Rheinland hat gemeinsam mit dem Verbandsspielausschuss die letzten Zweifel ausgeräumt: Sechs der acht Beschwerden gegen die Einteilung der neuen Staffeln wurden abgelehnt. Ob damit die Diskussionen abebben?

Die Klassen im Fußballverband Rheinland (FVR) bleiben so, wie sie mithilfe einer Software am Samstag vor einer Woche erstellt und veröffentlicht worden sind. Lediglich in zwei Fällen erfolgte eine leichte Anpassung, weitere Änderungen gibt es nicht. Das steht nach der jüngsten Präsidiumssitzung fest.







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