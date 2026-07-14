Das Präsidium des Fußballverbands Rheinland hat gemeinsam mit dem Verbandsspielausschuss die letzten Zweifel ausgeräumt: Sechs der acht Beschwerden gegen die Einteilung der neuen Staffeln wurden abgelehnt. Ob damit die Diskussionen abebben?
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Die Klassen im Fußballverband Rheinland (FVR) bleiben so, wie sie mithilfe einer Software am Samstag vor einer Woche erstellt und veröffentlicht worden sind. Lediglich in zwei Fällen erfolgte eine leichte Anpassung, weitere Änderungen gibt es nicht. Das steht nach der jüngsten Präsidiumssitzung fest.