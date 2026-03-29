Spannung in der Kreisliga A 4: Der SC Vallendar stürzt den Spitzenreiter, während Schlusslicht SG Spay/Rhens mit einem spektakulären 7:1-Erfolg glänzt. Dreifach-Torschütze Lukas Utsch brilliert. Der BSC Güls übernimmt die Tabellenführung.
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Der 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hat gleich mehrere dicke Überraschungen mit sich gebracht. Während der SC Vallendar gleichermaßen sensationell wie spektakulär Tabellenführer FC Rot-Weiss Koblenz II vom Thron stieß, schlug Schlusslicht SG Spay/Rhens deutlich den SV Reinhardt’s Elf.