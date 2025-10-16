Beim SC Vallendar läuft es nicht in dieser Saison in der Kreisliga A 4. Der SC ist Drittletzter und hat schon sechs Punkte Rückstand auf die Abstiegsränge. Nun empfängt Vallendar den TuS Niederberg, die zuletzt drei Spiele hinternander gewann.
Lesezeit 2 Minuten
Eine alte Binsenweisheit im Fußball besagt, dass erst nach zehn Spieltagen auf die Tabelle geschaut werden sollte, da diese erst ab dann Aussagekraft besitzt. Folgt man dieser Regel, müssen sich die drei Vereine auf den Abstiegsrängen der Fußball-Kreisliga A 4 ernste Sorgen machen.