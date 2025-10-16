BSC Güls gegen Reinhardt’s Elf Vallendar benötigt gegen Niederberg drei Punkte Kilian Jorde 16.10.2025, 13:46 Uhr

i Der TuS Niederberg um seinen Stürmer Yusupha Sawaneh (in Blau, hier im Spiel gegen den FC Horchheim) hat drei Spiele in Folge gewonnen und sich somit von den Abstiegsrängen der Kreisliga A 4 ins Mittelfeld gespielt. Dagegen hat der SC Vallendar erst eins von zehn Spielen gewonnen und hat schon sechs Punkte Rückstand zu den Nichtabstiegsrängen. Am Sonntag treffen beide Klubs in Vallendar aufeinander. Jörg Niebergall

Beim SC Vallendar läuft es nicht in dieser Saison in der Kreisliga A 4. Der SC ist Drittletzter und hat schon sechs Punkte Rückstand auf die Abstiegsränge. Nun empfängt Vallendar den TuS Niederberg, die zuletzt drei Spiele hinternander gewann.

Eine alte Binsenweisheit im Fußball besagt, dass erst nach zehn Spieltagen auf die Tabelle geschaut werden sollte, da diese erst ab dann Aussagekraft besitzt. Folgt man dieser Regel, müssen sich die drei Vereine auf den Abstiegsrängen der Fußball-Kreisliga A 4 ernste Sorgen machen.







