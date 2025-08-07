Mit fünf neuen Teams nimmt die Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A den Spielbetrieb auf – diesmal sind die Kicker aus dem Westerwald-Kreis im 14er-Feld gar in der Überzahl. Aus dem Rhein-Lahn-Kreis sind nur noch sechs Mannschaften vertreten, ein Trio aus dem hinteren Taunus wurde unterdessen der „Koblenzer Staffel“ zugeordnet. Eine „eigene“ A-Klasse dürfte unterdessen hierzulande angesichts immer weiter sinkender Zahlen der Geschichte angehören. „Der Weg in die Bezirksliga wird für unsere Vertreter immer weiter, wenn nicht mittelfristig sogar unerreichbar“, befürchtet der Kreisvorsitzende Oliver Stephan ob der Stärke der Konkurrenz aus dem Westerwald sowie Koblenz und Umgebung, dass seine Region endgültig zur totalen Fußball-Diaspora absteigen könnte. Nun aber gilt es den Blick nach vorne zu richten und zu zeigen, dass der Rhein-Lahn-Fußball viel besser ist als sein Ruf. Das „Eröffnungsspiel“ der dritten Saison im kreisübergreifenden Spielbetrieb steigt bereits am Freitagabend in Oberelbert, wo der TuS Holzhausen seine Visitenkarte bei der SG Elbert/Horbach abgibt.

SG Elbert/Horbach – TuS Holzhausen (Fr., 19 Uhr, in Oberelbert). Mit vertauschten Rollen auf der Kommandobrücke – der bisherige Abteilungsleiter Jonas Ohlemacher löst auf der Trainerbank Maximilian Minor ab und Minor bringt sich dafür als „Funktionär“ ein – gilt es für die Kicker von der Bäderstraße an die starke Rückrunde der vergangenen Saison anzuknüpfen und sich in der nochmals stärker einzustufenden Klasse von der Gefahrenzone fernzuhalten. Die Kombinierten aus Nieder- und Oberelbert sowie Welschneudorf und Horbach peilen nach Rang fünf wieder einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. Im Vorjahr fuhr der TuS mit leeren Händen aus dem Westerwald nach Hause, das Duell an der Bäderstraße endete 2:2. „Wir sehen uns als Außenseiter, haben uns aber einiges vorgenommen und sind bis in die Haarspitzen motiviert“, ist Ohlemacher gespannt, wie seine Elf unter Flutlicht zur Oberelberter Kirmes aus den Startlöchern kommen wird. „Wir als TuS Holzhausen sehen uns ja so ein bisschen als gallisches Dorf. Wir sind eine der wenigen Mannschaften, die noch eigenständig den Spielbetrieb aufrecht halten. Das wollen wir auch in der Runde zeigen. Das allein ist schon Motivation genug, sich bei jedem Spiel 90 Minuten lang voll reinzuhängen und sich als geschlossene Einheit zu präsentieren.“

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Birlenbach/Schönborn (Sa., 16 Uhr, in Weroth). Beim amtierenden Staffelsieger haben die Birlenbacher und Schönborner eine harte Nuss zu knacken. Bei der Reserve wurde mit Niklas Löw der Schützenkönig „befördert“. Daher bleibt zunächst abzuwarten, welche Auswirkungen das auf die Statik des Spiels hat und wer sich bei der als Nachfolger des zur SG Rennerod gewechselten Sebastian Boddenberg nunmehr von Jannik Bendel gecoachten zweiten Welle als neuer Torgarant herauskristallisiert. Die Unterwesterwälder scheinen bereits ganz gut in Schuss zu sein, wie das jüngste respektable 2:2 gegen den Bezirksligisten SG Ahrbach vermuten lässt. Der als kampfstark bekannte Gast aus dem benachbarten Rhein-Lahn-Kreis, der sich bei der 1:5-Niederlage im Rheinlandpokal gegen die SG Malberg ordentlich präsentierte, hat auf dem Werother Rasen nichts zu verlieren, aber auch nichts zu verschenken. Auf jeden Fall soll es ergebnistechnisch besser als 24/25 laufen, als Hundsangen mit 5:0 und 4:2 jeweils die Oberhand behielt. Birlenbachs Trainer Chris-Jannick Dietrich geht die mit dem Kracher bei einem der Aufstiegskandidaten beginnende Runde jedenfalls optimistisch an. „Es hakt zwar noch an einigen Stellen, aber wir haben keine schwierigen Baustellen zu beheben und sind mit unserem jungen Team auf einem guten Weg. Wir geben uns die nötige Zeit, eine sehr gute Mannschaft zu werden.“

Duell der aufgestiegenen Reserven am Märchenwald

TuS Burgschwalbach II – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II (So., 12. 15 Uhr). Beide Bezirksliga-Reserven betreten mit der Qualifikation für das Kreisoberhaus Neuland. Für die TuS und die SG dürfte es in erster Linie darum gehen, mit akribischer Arbeit den einen oder anderen Kicker näher ans Niveau der ersten Mannschaft heranzuführen. Um aber auch für den Klassenverbleib infrage zu kommen sollte die Elf von Trainer Andreas Müller den Kombinierten vor eigener Kulisse das Nachsehen geben. Die von Janik Herz angeleiteten Ahrbacher ihrerseits werden indes ähnlich denken und entsprechend konzentriert und fokussiert an die Sache herangehen. Beim TuS stehen bis auf den urlaubenden Co-Spielertrainer Fabian Kunz alle Kräfte zur Verfügung. „Wichtig wird sein, dass wir anders als im Pokal gegen Singhofen von Beginn an hellwach sind und unsere Defensive stabilisieren“, sagt Andreas Müller. „Ich erwarte in einer körperlich robusten A-Klasse einen Gegner, der uns einiges abverlangen wird.“

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – SG Guckheim/Kölbingen (So., 12.45 Uhr). Beim prestigeträchtigen Derby im Westerburger Land wollen beide „umgesiedelten“ Mannschaften mit einem guten Start den Grundstein zu einem Spitzenplatz in der neuen Umgebung legen. Der früher zu den Stammgästen in der Landesliga gehörende Gast wird hier und da sogar zum Kreis der Titelkandidaten gezählt.

„Wir haben in der Vorbereitung gute Ergebnisse erzielt und spielen voll auf Sieg.“

Ob Serkan Akcakayas Wunsch nach drei Punkten in Erfüllung geht?

SV Diez-Freiendiez – SG Unterwesterwald (So., 14.30 Uhr). Der SV wurde im Kreispokal nicht nur seiner Favoritenrolle vollauf gerecht, sondern sammelte beim überzeugenden 10:1-Kantersieg bei B-Ligist SG Rheinhöhen II viel Selbstvertrauen, was es beim Liga-Auftakt gegen den vom früheren Eppenröder David Isola trainierten Aufsteiger aus Niedererbach, Dreikirchen, Görgeshausen und Nomborn zu bestätigen gilt. „Ich erwarte eine Mannschaft, die mit der Euphorie des Aufstiegs zu uns kommt. Sie haben einige gute Individualisten in ihren Reihen. Ich denke da in erster Linie an Mario Schneeweis, den ich gut kenne“, hat SV-Trainer Serkan Akcakaya großen Respekt vor dem letztjährigen B-Liga-Zweiten, der sich dank seines überragenden Quotienten das A-Liga-Ticket verdiente. Die Diezer wollen am Sonntag ein erfolgreiches Debüt der SG verhindern und selbst maximal punkten. „Wir haben in der Vorbereitung gute Ergebnisse erzielt und spielen voll auf Sieg.“ Dass der eine oder andere Urlauber zu ersetzen ist, will Akcakaya nicht zu hoch hängen. „Das geht anderen Vereinen ja auch so. Einer stößt hinzu, andere fahren weg. Das ist in diesen Klassen völlig normal und kaum der Rede wert.“

SG Altendiez/Gückingen – SG Mühlbachtal (So., 14.30 Uhr, in Gückingen). Nach geglückter Generalprobe, bei der am Ende gegen Bezirksligist SG Hundsangen nur das Ergebnis (1:3) nicht stimmte, fiebern die Neu-Kombinierten dem Ligastart gegen den Gast vom Blauen Ländchen entgegen. „Miehlen war für uns in der Vergangenheit immer ein unangenehmer Gegner“, sagt SG-Trainer Marcel Hannappel. Sein neu zusammengestelltes Team ist hoch motiviert und wird aber alles daran setzen, um an die Leistung des Rheinlandpokalspiels anzuknüpfen. Hannappel: „Wir wollen den ersten Grundstein für eine erfolgreiche A-Liga-Saison legen.“ Zur Wochenmitte waren alle Mitglieder des Kaders weitgehend fit. Der Gast aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg gab sich zuletzt im Kreispokal bei der wackeren Osterspaier Zweiten beim 3:0 keine Blöße. Am Sonntag wartet am Königstein aber freilich ein ganz anderes Kaliber auf das Team des Trainertandems Tobias Göbel/Stefan Göttsching. Göbel stuft die neue SG hoch ein und attestiert seinem Kollegen Marcel Hannappel einen unaufgeregten, guten Job. „Er entwickelt die Truppe langfristig weiter.“ Die Mühlbachtaler fahren aber nach Gückingen, um Paroli zu bieten. „Der Sieg im Pokalspiel in Osterspai war ein guter Start. Um in dieser Liga bestehen zu können, müssen wir in der Defensive wieder ekliger zu bespielen sein. Außerdem muss unsere Chancenverwertung besser werden“, soi Göbel, der am Sonntag neben dem gesperrten Moritz Lehner auch auf diverse Urlauber verzichten muss.

TuS Niederahr – SG Horressen-Elgendorf (So., 15 Uhr). Die mit vielen erfahrenen Kräften bestückte SG ist zwar gerade erst wieder in die A-Klasse zurückgekehrt, macht aber keinen Hehl aus ihren hohen Ambitionen. Beim TuS, mit dem man in der Jugend bei den Sportfreunden Westerwald erfolgreich zusammen arbeitet, dürften nicht zuletzt aufgrund des Derbycharakters die Trauben hoch hängen, zumal die Niederahrer die jüngst erlittene 0:1-Pokalniederlage bei der SG Elbert schnell auszumerzen gedenken.