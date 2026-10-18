Spannung und Dramatik in der Kreisliga A4: Der SC Bendorf-Sayn und TuS Niederberg siegten spät. FC Urbars Marcel Christ glänzte mit fünf Treffern, während Engers weiter das Schlusslicht bleibt.
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Äußerst knapp ging es in den meisten Begegnungen des elften Spieltages der Fußball-Kreisliga A 4 zu. Die Spitzenteams TuS Niederberg und SC Bendorf-Sayn holten jeweils späte Siege nach Rückstand, während die Reserve des FC Metternich ihre starke Form auch an der Mosel bei der SG Löf/Oberfell/Burgen untermauerte.