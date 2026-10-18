Niederberg schlägt Koblenz Urbar fegt mit 7:0 über Engers-Reserve hinweg Daniel Fischer 18.10.2026, 20:13 Uhr

i Der FC Urbar (rote Trikots) setzte sich mit 7:0 gegen die Reserve des FV Engers (grüne Trikots) durch. Wolfgang Heil

Spannung und Dramatik in der Kreisliga A4: Der SC Bendorf-Sayn und TuS Niederberg siegten spät. FC Urbars Marcel Christ glänzte mit fünf Treffern, während Engers weiter das Schlusslicht bleibt.

Äußerst knapp ging es in den meisten Begegnungen des elften Spieltages der Fußball-Kreisliga A 4 zu. Die Spitzenteams TuS Niederberg und SC Bendorf-Sayn holten jeweils späte Siege nach Rückstand, während die Reserve des FC Metternich ihre starke Form auch an der Mosel bei der SG Löf/Oberfell/Burgen untermauerte.







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