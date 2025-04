Nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen ist der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A 4, der FC Rot-Weiss Koblenz II, beim SV Niederwerth. Derweil erreichte die SG Rheindörfer durch den 4:1-Sieg über die SG Moseltal einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Und nach torreichen 90 Minuten setzte sich die Reinhardt’s Elf mit 5:4 gegen den VfR Koblenz durch.

SG Rheindörfer – SG Moseltal 4:1 (0:1)

Völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer am Rhein. Die ersten 45 Minuten dominierte der Gast, und durch ein Tor von Marius Haas (27.) führten die Moseltaler auch verdient mit 1:0 zur Pause. Der eingewechselte Steven Schäfer aufseiten der Gastgeber brachte die Wende mit zwei Toren in der 54. und in der 60. Minute. Die restlichen Treffer für die Rheindörfer erzielten Manuel Trapp (47.) und Kukas Dott (65.) „Meine Mannschaft zeigte nach der Pause ein völlig anderes Spiel und siegte auch in der Höhe verdient“, freute sich Rheindörfer-Trainer Thorsten Wagner.

SV Reinhardt’s Elf – VfR Koblenz 5:4 (3:1)

Letztlich wurde die Reinhardt’s Elf ihrer Favoritenstellung gerecht. Zur Pause hatte es bereits 3:1 für den SV gestanden, ehe die Karthäuser in der zweiten Hälfte ausglichen. „Dann legten wir aber noch eine Steigerung hin und siegten schließlich verdient“, berichtete Enrico Köppen. Der Spielertrainer der Reinhardt’s Elf traf selbst dreimal (30., 37., 64.), die beiden übrigen Tore erzielte Jeremy Heyer (12., 82.). Für den VfR trafen Dominik Steinbacher (33.), Johannes Klein (59.), Robin Heldt (60.) und Paul Schmitt (86.).

SG Rhens/Spay – FC Metternich II 1:0 (0:0)

Rhens kann doch noch gewinnen und setzte sich durch ein Tor kurz vor Ende der Begegnung mit 1:0 gegen die Metternicher Reserve durch. Spielte Rhens noch eine glänzende Hinrunde, so waren die Auftritte der Mannschaft von Spielertrainer Lucas Kamps nach der Winterpause unerklärlich schwach. Der Siegtreffer für Rhens fiel in der 85. Minute durch einen Freistoß. „Eigentlich lief es auf ein torloses Unentschieden hinaus“, sagte Metternichs Trainer Dennis Thiele.

SV Niederwerth – FC Rot-Weiss Koblenz II 1:1(0:1)

Die Insulaner sorgten mit dem 1:1 gegen den Spitzenreiter für die Überraschung des Spieltags. Zunächst gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Emre Altin (10.) in Führung. Dann verschoss Yannik Rendgen einen Elfmeter aufseiten der Gastgeber und es sah nach einem knappen Rot-Weiss-Erfolg aus. Aber fünf Minuten vor Spielende gelang dem SV Niederwerth doch noch der Ausgleich durch einen Kopfballtreffer von Spielertrainer Julian Urbas. „Wir haben mit Leidenschaft gekämpft und uns den Punkt redlich verdient“, freute sich Urbas.

SG Nörtershausen/Udenhausen – SC Vallendar 1:2 (0:0)

Schlusslicht Nörtershausen/Udenhausen verlor sein Heimspiel gegen Vallendar mit 1:2 und wird dem Abstieg nicht entrinnen können. Dabei führten die Schützlinge von Trainer Andreas Conrad bis in die Schlussphase durch ein Tor von Lukas Neiser (56.) mit 1:0, ehe die Gäste in der 78. Minute durch Tum Ecker ausglichen. Sechs Minuten vor dem Ende sorgte Mattes Häusler dann für den 2:1-Siegtreffer für Vallendar.

i Die SG Augst (hier mit Maximilian Schneider am Ball im Laufduell mit Osterspais Oliver Schwarz) hat gegen den VfL Osterspai 5:0 gewonnen und damit ihre Aufstiegschance gewahrt. Marco Rosbach

SG Augst – FSV Osterspai 5:0 (2:0)

„Ich bin sehr zufrieden mit der Darbietung meiner Mannschaft. Wir beherrschten das Spiel über die komplette Spielzeit und gerieten nie in Gefahr“, freute sich der Augster Spielertrainer Robin Reifenberg. Das hohe 5:0 hätte leicht noch deutlicher ausfallen können, Chancen gab es genug. Für die Tore sorgten Karim Bejoui (21.), Maximilian Schneider (30.), Lennox Simon (62.), Jona Haas (77.) und Ryan Frantz (84.).

FC Urbar – TuS Niederberg 2:1 (1:0)

Erst durch ein Tor von Ivan Serdarusic zwei Minuten vor dem Spielende besiegte Urbar den TuS Niederberg mit 2:1. „Manchmal ist auch einiges an Geduld nötig, um den gewünschten Erfolg zu haben. Aber letztlich geht unser Sieg völlig in Ordnung. Wir hätten schon früher die Entscheidung herbeiführen können oder gar müssen. So bin ich jedoch auch zufrieden“, sagte Urbars Trainer Gökan Bigün. Die 1:0-Führung für die Platzherren hatte Fabian Heinen (45.) erzielt. In der 65. Minute markierte der Niederberger Anton Stieben das zwischenzeitliche 1:1.