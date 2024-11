Rückrunde beginnt Ulmen will wie im Sommer gegen Mötsch starten 08.11.2024, 09:54 Uhr

Die Hinrunde lief insgesamt gut für den SV Ulmen. In der Rückrunde soll das ähnlich laufen.

Start in die Rückrunde für den SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8: Zu Gast am Sonntag um 14,30 Uhr beim Aufsteiger ist die SG Mötsch, bei der die Ulmener zum Saisonauftakt 3:1 gewonnen hatten. Eine Wiederholung des Hinspielsiegs nach zwei Niederlagen hintereinander ist beim Aufsteiger, der einen starken dritten Rang belegt, das große Ziel.

