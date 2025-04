Die Lage für den SV Ulmen in der A Staffel 8 wird prekärer. Das 0:2 gegen die SG Nusbaum war das achte Spiel in Folge ohne Sieg.

Nach dem 0:2 (0:1) des SV Ulmen zu Hause gegen die SG Nusbaum in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 ist für SVU-Trainer Marion Sungen klar: „Jetzt wird es richtig ungemütlich.“ Er meint das in Bezug auf die Tabelle, denn Ulmens Vorsprung auf die Nichtabstiegsplätze beträgt nur noch drei Punkte, Nusbaum indes kletterte auf Platz drei.

„Wir sind jetzt acht Spiele ohne Sieg, das tut weh“, beschrieb Sungen die Gefühlslage, die zudem aus drei Heimspielen hintereinander nun nur zwei Punkte geholt haben. „Dieses Mal war die Einstellung nicht so wie die letzten Spiele, aber ich kann den Jungs trotzdem keinen Vorwurf machen, wir laufen auf der letzten Rille, heute sind zwei Spieler mit einer Zerrung aufgelaufen.“ Es hätte trotzdem zu mehr reichen können gegen die Gäste, die durch Eldin Hodzic in Führung gegangen waren (27.). „Wir haben in der zweiten Hälfte zweimal die Latte getroffen“, sagte Sungen. Das Tor trafen aber nur noch die Nusbaumer nach einem Konter durch Tim Nottinger (74.).