Dritte Kreuzbandverletzung Ulmen: Schumacher-Schock vor Spiel bei Schneifel II 15.11.2024, 10:23 Uhr

i Zum dritten Mal am Kreuzband verletzt: Ulmens spielender Co-Trainer Mike Schumacher. Mike Schumacher

Der SV Ulmen ist geknickt. Nicht unbedingt wegen drei Niederlagen in Folge. Sondern wegen der abermals schweren Verletzung von Mike Schumacher.

Schock für den SV Ulmen vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 bei der SG Schneifel II am Sonntag um 15 Uhr in Esch: Die Befürchtungen beim spielenden Co-Trainer Mike Schumacher auf eine schwere Knieverletzung haben sich in einer MRT-Untersuchung bestätigt, der beste Torschütze des SVU hat sich das vordere Kreuzband gerissen.

